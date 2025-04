ECONOMIA

China registra queixa na OMC contra tarifas dos EUA

A China respondeu na sexta-feira com a adoção de tarifas de 34% sobre produtos dos EUA

A China informou ao fim da noite de sexta-feira, 4, que registrou uma queixa na Organização Mundial do Comércio (OMC) em resposta às novas tarifas dos Estados Unidos. O Ministério do Comércio da China disse, em nota, que as novas tarifas dos EUA são "típica intimidação unilateral" que violam as regras da OMC. O governo chinês pediu aos EUA que retirassem as sobretaxas. >