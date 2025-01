DESPEDIDA

Pepe Mujica revela seu último pedido após anunciar que 'está morrendo'; veja

Político suspendeu tratamento do câncer

O ex-presidente do Uruguai, José 'Pepe' Mujica revelou que está no fim da sua vida. Com 89 anos, ele disse que o câncer de esôfago que enfrenta desde 2024 acabou dominando todo o seu corpo.