URUGUAI

Pepe Mujica anuncia que câncer se espalhou: 'Estou morrendo'

"Não posso nem fazer tratamento bioquímico nem cirurgia, porque meu corpo não aguenta", explica

Mujica está na chácara da família, em Rincón del Cerro, na área rural de Montevidéu. "O câncer no esôfago está se espalhando para o fígado. Não consigo impedir. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Não posso nem fazer tratamento bioquímico nem cirurgia, porque meu corpo não aguenta", acrescentou.

Ele pediu que a imprensa o deixe descansar. "O que peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso", finalizou.

O ex-presidente passou por uma cirurgia em novembro, quando instalou um stent. O dispositivo adere às paredes do tubo digestivo para expandir e permitir a passagem de comida. Isso ajuda na ingestão de alimentos oralmente.

Mujica foi presidente do Uruguai de 2010 a 2015 e é uma das figuras de maior destaque da esquerda na América Latina. Em abril do ano passado, ele anunciou que estava com câncer.