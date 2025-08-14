Carreta com container tomba na BR-324 e interdita parcialmente a pista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:55
Uma carreta carregada com container tombou na noite desta quinta-feira (14) na BR-324, na altura do Km 518, em Feira de Santana, por volta das 21h30. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou se houve feridos.
O acidente provoca a interdição parcial da pista no sentido Salvador - Feira de Santana, na faixa da esquerda. Os veículos estão passando pela faixa da direita.
Até o momento - por volta das 22h50 -, não há registro de congestionamento, segundo a PRF.