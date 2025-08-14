ACIDENTE

Carreta com container tomba na BR-324 e interdita parcialmente a pista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) monitora o caso

Tharsila Prates

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 22:55

Carreta tomba na BR-324 Crédito: Divulgação/ PRF

Uma carreta carregada com container tombou na noite desta quinta-feira (14) na BR-324, na altura do Km 518, em Feira de Santana, por volta das 21h30. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não informou se houve feridos.

O acidente provoca a interdição parcial da pista no sentido Salvador - Feira de Santana, na faixa da esquerda. Os veículos estão passando pela faixa da direita.