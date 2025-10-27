Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tema da festa da filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus gera polêmica: ‘Pesado para uma criança’

Aniversário de Vicky Justus foi celebrado na última sexta-feira (24)

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:38

Tema da festa virou assunto nas redes sociais
Tema da festa virou assunto nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Na última sexta-feira (24), a influenciadora Ana Paula Siebert e o apresentador Roberto Justus celebraram a festa de aniversário de 5 anos da filha, Vicky Justus. No entanto, o tema Halloween gerou polêmica nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert diz que empresários sofrem 'preconceito' no Brasil: 'Vistos como demônios'

Mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert diz que empresários sofrem 'preconceito' no Brasil: 'Vistos como demônios'

Imagem - Ana Paula Siebert compartilha detalhes da festa de Mavie, filha de Neymar; veja fotos

Ana Paula Siebert compartilha detalhes da festa de Mavie, filha de Neymar; veja fotos

Imagem - Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, vende cookies para realizar sonho

Na ocasião, Ana Paula estava fantasiada de loba, inclusive fez um vídeo de caracterização nas redes sociais, e a pequena, que recebeu vários elogios nas redes sociais, estava de Chapeuzinho Vermelho.

Festa de aniversário de Vicky Justus

Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram
1 de 10
Festa de aniversário de Vicky Justus por Reprodução | Instagram

Uma seguidora refletiu que o tema é “pesado” para uma criança. “Só eu acho esse tema pesado para crianças?”, escreveu uma seguidora. “Festejando a morte, tá repreendido, Deus me livre, comemorar esse tipo de festa”, disse outra.

“Lamentável, acho essa família diferenciada, inteligentes, mas não curto essa apologia”, comentou outra. Apesar dos comentários sobre o tema da festa, teve também quem elogiasse.

Leia mais

Imagem - 4 lançamentos da Netflix na semana de 27 de outubro a 02 de novembro

4 lançamentos da Netflix na semana de 27 de outubro a 02 de novembro

Imagem - 6 dicas para ter sucesso nas questões de exatas no Enem

6 dicas para ter sucesso nas questões de exatas no Enem

Imagem - 12 exames que não podem faltar no check-up anual

12 exames que não podem faltar no check-up anual

Mais recentes

Imagem - Quantidade de ‘héteroflax’, homens que fazem sexo com homens, vem crescendo no Brasil

Quantidade de ‘héteroflax’, homens que fazem sexo com homens, vem crescendo no Brasil
Imagem - Rio com toneladas de ouro é descoberto em país e pode mudar mercado mundial

Rio com toneladas de ouro é descoberto em país e pode mudar mercado mundial
Imagem - Círculo azul do WhatsApp acende alerta de privacidade: saiba o que é e como tirar

Círculo azul do WhatsApp acende alerta de privacidade: saiba o que é e como tirar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada