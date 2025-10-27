CONFIRA

Tema da festa da filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus gera polêmica: ‘Pesado para uma criança’

Aniversário de Vicky Justus foi celebrado na última sexta-feira (24)

Felipe Sena

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:38

Tema da festa virou assunto nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Na última sexta-feira (24), a influenciadora Ana Paula Siebert e o apresentador Roberto Justus celebraram a festa de aniversário de 5 anos da filha, Vicky Justus. No entanto, o tema Halloween gerou polêmica nas redes sociais.

Na ocasião, Ana Paula estava fantasiada de loba, inclusive fez um vídeo de caracterização nas redes sociais, e a pequena, que recebeu vários elogios nas redes sociais, estava de Chapeuzinho Vermelho.

Uma seguidora refletiu que o tema é “pesado” para uma criança. “Só eu acho esse tema pesado para crianças?”, escreveu uma seguidora. “Festejando a morte, tá repreendido, Deus me livre, comemorar esse tipo de festa”, disse outra.