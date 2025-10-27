saúde

12 exames que não podem faltar no check-up anual

Veja como eles permitem monitorar a saúde e identificar doenças em estágios iniciais

Portal Edicase

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:43

O check-up anual é essencial para prevenir doenças e manter o autocuidado Crédito: Imagem: Kwangmoozaa | Shutterstock

Cuidar da saúde de forma preventiva ainda não é um hábito consolidado entre as pessoas no Brasil. De acordo com uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Locomotiva, empresa brasileira de pesquisa e inteligência de negócios, mais da metade dos brasileiros só procuram um médico quando sentem algum incômodo ou enfrentam um problema de saúde mais grave. O dado revela um cenário preocupante: a falta de acompanhamento médico regular impede o diagnóstico precoce de doenças silenciosas, que poderiam ser tratadas com maior eficácia se detectadas a tempo.

Quando se fala em saúde preventiva, o check-up anual é uma das principais ferramentas para identificar precocemente doenças que, muitas vezes, se desenvolvem silenciosamente. “Exames regulares permitem monitorar a saúde e identificar doenças em estágios iniciais, quando são mais tratáveis, aumentando significativamente as chances de sucesso no tratamento”, explica Alexandre Pimenta, médico e responsável técnico nacional do AmorSaúde, rede de clínicas parceira do Cartão de TODOS.

Exames que não podem faltar no check-up anual

O check-up é composto por uma série de exames laboratoriais e clínicos que ajudam a avaliar o funcionamento do organismo como um todo. Mesmo quando não há sintomas aparentes, é importante incluir:

Hemograma completo:analisa a saúde geral, detectando anemias, infecções e alterações nas células sanguíneas;

Exames de colesterol e triglicerídeos:monitoram o risco de doenças cardiovasculares;

Glicemia em jejum:identifica alterações no metabolismo da glicose e previne o diabetes;

Exame de urina:avalia a função renal e detecta infecções;

Ureia e creatinina:complementam a análise renal, verificando o desempenho dos rins;

Função hepática (TGO, TGP, Gama GT):monitora o fígado, detectando inflamações ou sobrecargas causadas por álcool, medicamentos ou gordura;

TSH e T4 livre:avaliam o funcionamento da tireoide, responsável pelo equilíbrio hormonal e metabólico;

Ácido úrico:detecta risco de problemas renais;

Exame de fezes (parasitológico e sangue oculto):auxilia na identificação de parasitas e no rastreamento precoce de doenças intestinais.

Eletrocardiograma (ECG):analisa o ritmo cardíaco e pode detectar arritmias e outras anormalidades;

Vitaminas D e B12:medem níveis de nutrientes importantes para o sistema imunológico e o equilíbrio neurológico;

Exame físico:permite ao médico avaliar o estado geral de saúde por meio da observação clínica e da anamnese.

Além desses exames, Alexandre Pimenta ressalta que há recomendações específicas conforme idade, gênero e histórico familiar:

Mulheres: para prevenção de câncer de mama e de colo do útero, devem realizar mamografia anualmente a partir dos 40 anos, além do exame de papanicolau, que é feito anualmente nos dois primeiros anos e, se os resultados forem normais, passa a ser a cada três anos;

Homens: devem considerar o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) a partir dos 50 anos, especialmente se houver casos de câncer de próstata na família;

Idosos:devem incluir exames de densitometria óssea e avaliação da função cognitiva e motora;

Crianças:devem passar por acompanhamento de crescimento, vacinação e triagens como o teste do pezinho.

Alguns sintomas exigem atenção imediata e indicam a necessidade de procurar o médico Crédito: Imagem: GetMyStock.in | Shutterstock

Quando procurar um médico antes do check-up

Embora o check-up anual seja uma boa referência de cuidado, Alexandre Pimenta reforça que o corpo envia sinais que não devem ser ignorados. “Estar atento ao próprio corpo e reconhecer mudanças é parte fundamental da prevenção”, alerta.

Alguns sintomas exigem atenção imediata e indicam a necessidade de procurar o médico antes mesmo da data do check-up, tais como:

Dor persistente em qualquer parte do corpo;

Perda de peso inexplicada, mesmo sem alteração na dieta;

Fadiga excessiva e falta de energia constante;

Alterações no apetite ou no sono;

Mudanças repentinas no humor ou no funcionamento intestinal;

Feridas que demoram a cicatrizar ou sangramentos anormais;

Qualquer sintoma que cause preocupação ou fuja do padrão habitual do organismo.

Conforme o médico, esses sinais podem indicar o início de condições que, se diagnosticadas precocemente, têm maiores chances de tratamento e controle.

Como incluir a prevenção na rotina

Mais do que um conjunto de exames, o check-up é parte de uma rotina de cuidados que deve ser cultivada diariamente. Para o profissional, a prevenção deve estar integrada ao estilo de vida, com pequenas atitudes que fazem grande diferença no longo prazo. Entre as principais recomendações, estão:

Agendar exames anuais com antecedência, mesmo quando não há sintomas;

Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e alimentos integrais;

Praticar atividades físicas regularmente, com acompanhamento médico;

Estabelecer uma rotina de sono saudável, respeitando horários fixos de descanso;

Evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco;

Falar abertamente sobre saúde com familiares e amigos, criando um ambiente de apoio e incentivo;

Usar aplicativos e ferramentas digitais para registrar sintomas, armazenar resultados de exames e receber lembretes de consultas.

“Incorporar a prevenção à rotina é um investimento na própria vida. Quanto antes o cuidado se torna um hábito, maiores são as chances de envelhecer com saúde e bem-estar”, finaliza Alexandre Pimenta.