12 exames que não podem faltar no check-up anual

Veja como eles permitem monitorar a saúde e identificar doenças em estágios iniciais
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:43
O check-up anual é essencial para prevenir doenças e manter o autocuidado
Cuidar da saúde de forma preventiva ainda não é um hábito consolidado entre as pessoas no Brasil. De acordo com uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Locomotiva, empresa brasileira de pesquisa e inteligência de negócios, mais da metade dos brasileiros só procuram um médico quando sentem algum incômodo ou enfrentam um problema de saúde mais grave. O dado revela um cenário preocupante: a falta de acompanhamento médico regular impede o diagnóstico precoce de doenças silenciosas, que poderiam ser tratadas com maior eficácia se detectadas a tempo.
Quando se fala em saúde preventiva, o check-up anual é uma das principais ferramentas para identificar precocemente doenças que, muitas vezes, se desenvolvem silenciosamente. “Exames regulares permitem monitorar a saúde e identificar doenças em estágios iniciais, quando são mais tratáveis, aumentando significativamente as chances de sucesso no tratamento”, explica Alexandre Pimenta, médico e responsável técnico nacional do AmorSaúde, rede de clínicas parceira do Cartão de TODOS.
Exames que não podem faltar no check-up anual
O check-up é composto por uma série de exames laboratoriais e clínicos que ajudam a avaliar o funcionamento do organismo como um todo. Mesmo quando não há sintomas aparentes, é importante incluir:
Hemograma completo:analisa a saúde geral, detectando anemias, infecções e alterações nas células sanguíneas;
Exames de colesterol e triglicerídeos:monitoram o risco de doenças cardiovasculares;
Glicemia em jejum:identifica alterações no metabolismo da glicose e previne o diabetes;
Exame de urina:avalia a função renal e detecta infecções;
Ureia e creatinina:complementam a análise renal, verificando o desempenho dos rins;
Função hepática (TGO, TGP, Gama GT):monitora o fígado, detectando inflamações ou sobrecargas causadas por álcool, medicamentos ou gordura;
TSH e T4 livre:avaliam o funcionamento da tireoide, responsável pelo equilíbrio hormonal e metabólico;
Ácido úrico:detecta risco de problemas renais;
Exame de fezes (parasitológico e sangue oculto):auxilia na identificação de parasitas e no rastreamento precoce de doenças intestinais.
Eletrocardiograma (ECG):analisa o ritmo cardíaco e pode detectar arritmias e outras anormalidades;
Vitaminas D e B12:medem níveis de nutrientes importantes para o sistema imunológico e o equilíbrio neurológico;
Exame físico:permite ao médico avaliar o estado geral de saúde por meio da observação clínica e da anamnese.
Além desses exames, Alexandre Pimenta ressalta que há recomendações específicas conforme idade, gênero e histórico familiar:
Mulheres: para prevenção de câncer de mama e de colo do útero, devem realizar mamografia anualmente a partir dos 40 anos, além do exame de papanicolau, que é feito anualmente nos dois primeiros anos e, se os resultados forem normais, passa a ser a cada três anos;
Homens: devem considerar o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) a partir dos 50 anos, especialmente se houver casos de câncer de próstata na família;
Idosos:devem incluir exames de densitometria óssea e avaliação da função cognitiva e motora;
Crianças:devem passar por acompanhamento de crescimento, vacinação e triagens como o teste do pezinho.
Alguns sintomas exigem atenção imediata e indicam a necessidade de procurar o médico
Quando procurar um médico antes do check-up
Embora o check-up anual seja uma boa referência de cuidado, Alexandre Pimenta reforça que o corpo envia sinais que não devem ser ignorados. “Estar atento ao próprio corpo e reconhecer mudanças é parte fundamental da prevenção”, alerta.
Alguns sintomas exigem atenção imediata e indicam a necessidade de procurar o médico antes mesmo da data do check-up, tais como:
Dor persistente em qualquer parte do corpo;
Perda de peso inexplicada, mesmo sem alteração na dieta;
Fadiga excessiva e falta de energia constante;
Alterações no apetite ou no sono;
Mudanças repentinas no humor ou no funcionamento intestinal;
Feridas que demoram a cicatrizar ou sangramentos anormais;
Qualquer sintoma que cause preocupação ou fuja do padrão habitual do organismo.
Conforme o médico, esses sinais podem indicar o início de condições que, se diagnosticadas precocemente, têm maiores chances de tratamento e controle.
Como incluir a prevenção na rotina
Mais do que um conjunto de exames, o check-up é parte de uma rotina de cuidados que deve ser cultivada diariamente. Para o profissional, a prevenção deve estar integrada ao estilo de vida, com pequenas atitudes que fazem grande diferença no longo prazo. Entre as principais recomendações, estão:
Agendar exames anuais com antecedência, mesmo quando não há sintomas;
Manter uma alimentação equilibrada, rica em frutas, verduras e alimentos integrais;
Praticar atividades físicas regularmente, com acompanhamento médico;
Estabelecer uma rotina de sono saudável, respeitando horários fixos de descanso;
Evitar o consumo excessivo de álcool e tabaco;
Falar abertamente sobre saúde com familiares e amigos, criando um ambiente de apoio e incentivo;
Usar aplicativos e ferramentas digitais para registrar sintomas, armazenar resultados de exames e receber lembretes de consultas.
“Incorporar a prevenção à rotina é um investimento na própria vida. Quanto antes o cuidado se torna um hábito, maiores são as chances de envelhecer com saúde e bem-estar”, finaliza Alexandre Pimenta.