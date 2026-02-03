CRIME

Mulher é encontrada morta em fazenda na Bahia após viajar para encontro

Ela saiu de casa na sexta, avisando que iria se encontrar com alguém que não teve nome revelado

Wendel de Novais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:56

Stefany de Oliveira Nascimento, 30 anos Crédito: Reprodução

Uma mulher identificado como Stefany de Oliveira Nascimento, 30 anos, foi encontrada morta em uma fazenda do município de Itambé, no sudoeste da Bahia, no sábado (31). De acordo com a polícia, Stefany residia em Potiraguá, cidade localizada a cerca de 119 quilômetros de onde foi encontrada sem vida, em uma propriedade rural conhecida como Fazenda de Virgílio.

Ouvidos por investigadores, familiares de Stefany informaram que ela deixou o município ainda na sexta-feira (30), após avisar que viajaria para se encontrar com uma pessoa, que não teve o nome revelado. Não há confirmação, no entanto, se o encontro seria de cunho amoroso. O caso segue investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria e motivação do crime.

A área da fazenda onde Stefany estava foi isolada para o trabalho da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar os procedimentos. Segundo informações preliminares, a vítima apresentava sinais de violência provocada por objeto contundente, com indícios de que pedras tenham sido utilizadas no crime.

Após a realização da necropsia, o corpo de Stefany foi encaminhado para o município de Maiquinique, onde vivem familiares da vítima. O sepultamento ocorreu no domingo (1º). As investigações seguem em andamento para identificar quem atraiu a vítima até Itambé.