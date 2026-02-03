Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher é encontrada morta em fazenda na Bahia após viajar para encontro

Ela saiu de casa na sexta, avisando que iria se encontrar com alguém que não teve nome revelado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:56

Stefany de Oliveira Nascimento, 30 anos Crédito: Reprodução

Uma mulher identificado como Stefany de Oliveira Nascimento, 30 anos, foi encontrada morta em uma fazenda do município de Itambé, no sudoeste da Bahia, no sábado (31). De acordo com a polícia, Stefany residia em Potiraguá, cidade localizada a cerca de 119 quilômetros de onde foi encontrada sem vida, em uma propriedade rural conhecida como Fazenda de Virgílio. 

Ouvidos por investigadores, familiares de Stefany informaram que ela deixou o município ainda na sexta-feira (30), após avisar que viajaria para se encontrar com uma pessoa, que não teve o nome revelado. Não há confirmação, no entanto, se o encontro seria de cunho amoroso. O caso segue investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria e motivação do crime.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

A área da fazenda onde Stefany estava foi isolada para o trabalho da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar os procedimentos. Segundo informações preliminares, a vítima apresentava sinais de violência provocada por objeto contundente, com indícios de que pedras tenham sido utilizadas no crime.

Após a realização da necropsia, o corpo de Stefany foi encaminhado para o município de Maiquinique, onde vivem familiares da vítima. O sepultamento ocorreu no domingo (1º). As investigações seguem em andamento para identificar quem atraiu a vítima até Itambé.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP

Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
1 de 52
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução

Leia mais

Imagem - Guerra entre BDM e CV acaba com dois homens mortos após tiroteio em Jardim Santo Inácio

Guerra entre BDM e CV acaba com dois homens mortos após tiroteio em Jardim Santo Inácio

Imagem - Motorista é agredido após encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

Motorista é agredido após encerrar corrida por ato sexual de passageiros em Salvador

Imagem - Estudante de medicina é preso por se passar por mulher em site adulto e extorquir casais na Bahia

Estudante de medicina é preso por se passar por mulher em site adulto e extorquir casais na Bahia

Tags:

Bahia Mulher Fazenda Morta

Mais recentes

Imagem - PM morre após ser baleado na cabeça em tiroteio no Vale das Pedrinhas

PM morre após ser baleado na cabeça em tiroteio no Vale das Pedrinhas
Imagem - Empresário morre em acidente com motocicleta em estrada da Bahia

Empresário morre em acidente com motocicleta em estrada da Bahia
Imagem - Após acordo, família de Mãe Bernadete recebe indenização do governo baiano

Após acordo, família de Mãe Bernadete recebe indenização do governo baiano

MAIS LIDAS

Imagem - Rainha das Cavalgadas de cidade baiana é encontrada morta dentro de casa
01

Rainha das Cavalgadas de cidade baiana é encontrada morta dentro de casa

Imagem - Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos
02

Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos

Imagem - Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'
03

Luciano Huck homenageia jovem baiano que ficou em 1º lugar em Medicina na USP: 'Referência'

Imagem - SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador
04

SAC realiza ação especial de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em shopping de Salvador