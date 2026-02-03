Mulher é encontrada morta em fazenda na Bahia após viajar para encontro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:56
Uma mulher identificado como Stefany de Oliveira Nascimento, 30 anos, foi encontrada morta em uma fazenda do município de Itambé, no sudoeste da Bahia, no sábado (31). De acordo com a polícia, Stefany residia em Potiraguá, cidade localizada a cerca de 119 quilômetros de onde foi encontrada sem vida, em uma propriedade rural conhecida como Fazenda de Virgílio.
Ouvidos por investigadores, familiares de Stefany informaram que ela deixou o município ainda na sexta-feira (30), após avisar que viajaria para se encontrar com uma pessoa, que não teve o nome revelado. Não há confirmação, no entanto, se o encontro seria de cunho amoroso. O caso segue investigado pela Polícia Civil, que apura a autoria e motivação do crime.
Caso é investigado pela Polícia Civil
A área da fazenda onde Stefany estava foi isolada para o trabalho da perícia, e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar os procedimentos. Segundo informações preliminares, a vítima apresentava sinais de violência provocada por objeto contundente, com indícios de que pedras tenham sido utilizadas no crime.
Após a realização da necropsia, o corpo de Stefany foi encaminhado para o município de Maiquinique, onde vivem familiares da vítima. O sepultamento ocorreu no domingo (1º). As investigações seguem em andamento para identificar quem atraiu a vítima até Itambé.
Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP