Empresário morre em acidente com motocicleta em estrada da Bahia

Luiz Rogério era conhecido como “Boleta” e atuava no setor de fast food

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:03

Empresário morreu em acidente na BR-101
Empresário morreu em acidente na BR-101 Crédito: Reprodução

Um empresário identidicado como Luiz Rogério Cedraz, 37 anos, morreu no domingo (1º) após se envolver um acidente na BR-101, em trecho que passa por Alagoinhas, na Bahia. Mais conhecido como 'Boleta', o empresário atuava no ramo de alimentos em Feira de Santana e era muiito conhecido por quem trabalha no setor. 

De acordo com informações iniciais, Luiz Rogério conduzia a motocicleta quando se envolveu no acidente, mas não se sabe ainda os detalhes do ocorrido. Ele foi socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas, mas não resistiu aos ferimentos.

Empresário morreu em acidente na BR-101

Empresário morreu em acidente na BR-101 por Reprodução
Empresário morreu em acidente na BR-101 por Reprodução
Empresário morreu em acidente na BR-101 por Reprodução
1 de 3
Empresário morreu em acidente na BR-101 por Reprodução

A polícia informou que abriu investigação para apurar a dinâmica do ocorrido. O corpo do empresário foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para os procedimentos legais. O velório acontece na Pax Cristo Rei, localizada no bairro Kalilândia, em Feira de Santana. O sepultamento está marcado para a tarde desta segunda-feira (2), no Cemitério São João Batista.

Nas redes sociais, Luiz Rogério costumava compartilhar registros ligados à paixão por motocicletas, incluindo vídeos de passeios realizados ao lado de amigos. Ele deixa esposa e uma filha.

Arraste para o lado e veja as BRs com mais acidentes e mortes na Bahia

BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News
BR-116: 98 mortes e 821 acidentes  por Reprodução/PRF
BR-324: 54 mortes e 805 acidentes  por Reprodução
BR-242: 61 mortes e 204 acidentes  por Divulgação / PRF
BR-110: 19 mortes e 170 acidentes por Reprodução/Redes sociais
1 de 5
BR-101: 111 mortes e 745 acidentes por Lenio Cidreira/Liberdade News

