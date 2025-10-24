Acesse sua conta
Mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert diz que empresários sofrem 'preconceito' no Brasil: 'Vistos como demônios'

Influenciadora afirmou que fica 'triste': 'Empresários são muito fonte de inspiração'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:03

Ana Paula Siebert
Ana Paula Siebert Crédito: Reprodução/Instagram

Esposa do apresentador e empresário Roberto Justus, Ana Paula Siebert causou polêmica nas redes sociais ao afirmar, em uma entrevista, que os empresários enfrentam 'preconceito' no Brasil. A influenciadora disse que esses profissionais são responsáveis por gerar empregos e oportunidades e, mesmo assim, são muitas vezes vistos de forma negativa no país.

"Os empresários são muito fonte de inspiração, são admirados, e aqui a gente tem um grupo que olha para os empresários como demônios, como uma coisa ruim. Mas por quê? É o empresário que dá emprego, oportunidade, que tem coragem. Porque é tão apedrejado? Se ele está ostentando, é fruto do trabalho dele… O Brasil tem isso de não aplaudir o empresário", afirmou, ao podcast Firmino Cortada.

Ana Paula foi questionada se pessoas ricas sofrem preconceito no Brasil, e confirmou. "Sofre, e eu acho que é uma coisa muito daqui e eu fico triste, porque eu sou apaixonada pelo Brasil…Eu amo morar no Brasil, amo o povo brasileiro. O Brasil tem algo que lugar nenhum tem: nosso abraço, nosso amor, nossa cultura, nosso jeito. O brasileiro é único no mundo inteiro e muito amado por todos".

Ela também lamentou a desigualdade no Brasil. "Ao mesmo tempo, a gente vive em um país com uma desigualdade muito grande. Não tem como negar isso, e é muito triste. Tem uma desigualdade social enorme, onde uns não têm o básico e outros têm demais. Mas eu acho que isso precisa ser uma janela para buscar inspiração, e não para ser agredido".

Por fim, a influenciadora destacou que há bons e maus funcionários. "Tem gente que tem muitas condições e usa isso de uma forma maravilhosa: pra abrir uma empresa e dar milhares de empregos, ou pra ajudar pessoas, ou pra abrir uma ONG…Tem empresários que são terríveis, assim como tem funcionários que são maravilhosos e outros que são terríveis".

Tags:

Roberto Justus Polêmica Empresário Empresários Famosos ana Paula Siebert

