Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pivô de treta entre Vini Jr. e Virginia, modelo baiana Day Magalhães diz que levou tiro na cabeça: 'Vivo com a bala alojada'

Influenciadora nascida em Dário Meira contou que foi sequestrada na saída de um show em Itabuna

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:07

Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.?
Day Magalhães, Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A modelo baiana Day Magalhães, que viralizou ao divulgar prints de conversas íntimas com Vini Jr. - causando o término do affair entre o jogador do Real Madrid e Virginia Fonseca -, deu detalhes sobre o sequestro que sofreu ao sair de um show em Itabuna. A influenciadora contou que levou um tiro e que, até hoje, vive com a bala alojada na cabeça.

"Eu estava com minha irmã e alguns amigos quando um bandido nos abordou e mandou que entrássemos no carro. Ele nos fez rodar por vários lugares da periferia e, em determinado momento, saiu do veículo e efetuou dois disparos: um atingiu a perna do motorista e o outro me acertou na cabeça", contou, em entrevista à revista Quem.

Antes e depois de Day Magalhães

Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães por Reprodução
1 de 36
Day Magalhães por Reprodução

"Como o carro estava em uma ladeira, acabou capotando com todos nós dentro - exceto o bandido, que conseguiu fugir. Pedimos ajuda na rodovia e algumas pessoas nos levaram ao hospital. Lá, acharam que o tiro tinha sido apenas de raspão e me mandaram para casa, já que o local não tinha estrutura adequada. No dia seguinte, comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte", completou a modelo.

Ela relatou que ouviu dos médicos que teria poucas chances de sobrevivência. Até hoje, Day vive com as consequências do episódio violento. "Após uma tomografia, os médicos descobriram que a bala estava alojada do lado direito da minha cabeça, acima da orelha. Disseram que eu tinha pouco tempo de vida e que provavelmente não sobreviveria. Mas, graças a Deus, sobrevivi e não tive sequelas. Ainda convivo com a bala alojada e faço tomografias a cada sete meses".

Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr.

Story de Day Magalhães por Reprodução
Post de Day Magalhães por Reprodução
Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram
Day Magalhães, modelo que pode ter mexido no romance de Virginia Fonseca e Vini Jr.? por Reprodução/Redes Sociais
Day Magalhães expõe conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia por Reprodução/Instagram
Story de Day Magalhães sobre conversas íntimas com Vini Jr. em meio ao affair com Virginia por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Day Magalhães por Reprodução/Instagram
Quem é Day Magalhães, modelo que teria trocado mensagens com Vini Jr. em supostas conversas vazadas por Reprodução/Instagram
Day Magalhães é uma modelo brasileira por Reprodução/Instagram
Day Magalhães vive entre Milão, Maldivas e uma vida de luxo por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca, Vini Jr. e Day Magalhães por Reprodução
1 de 12
Story de Day Magalhães por Reprodução

Nascida em Dário Meira, interior da Bahia, a modelo também falou que, quando tinha apenas 16 anos, seu pai, cujo nome preferiu ser mantido em sigilo, sofreu um AVC e ela precisou tomar conta dele até os 18. Ela saiu de casa cedo para estudar e trabalhar, com o objetivo de custear o tratamento do pai, já que a família não tinha condições financeiras.

"Ganhei uma bolsa de estudos em Enfermagem, mas precisei parar quando descobri o piso salarial da área - percebi que não conseguiria pagar o tratamento do meu pai. Sempre fui uma pessoa determinada. Em seguida, conquistei uma bolsa em Engenharia e mudei de cidade", falou.

Depois de sobreviver ao assalto em Itabuna, ela voltou a estudar e se mudou para São Paulo. Lá, conheceu seu ex-marido, um piloto de Stock Car. O relacionamento durou cerca de quatro anos, até que cada um seguiu seu caminho. Após o término, Day decidiu morar fora do país. Hoje, ela vive em Milão, na Itália.

A baiana também contou que teve um relacionamento com uma pessoa influente na Europa, que terminou há seis meses. Por meio dessa vivência, ela teve a oportunidade de participar de alguns dos mais prestigiados eventos de gala e jantares do mundo.

"Já vivo em um meio glamouroso, cercada de pessoas influentes, há alguns anos. Mas nunca busquei fama; poderia ter feito isso há muito tempo. Apenas divulguei algo para alertar. Só que tomou uma proporção muito grande. Por isso não dei entrevista, não tenho a intenção de manchar a carreira de ninguém. Não cito nomes e nem faço difamação", declarou, sobre as interações com Vini Jr.

Leia mais

Imagem - Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa

Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa

Imagem - Quem era Paula Castela, prima de Ana Castela que morreu aos 35 anos em Mato Grosso

Quem era Paula Castela, prima de Ana Castela que morreu aos 35 anos em Mato Grosso

Imagem - Globo pode mudar novo programa de Eliana aos domingos mesmo antes da estreia

Globo pode mudar novo programa de Eliana aos domingos mesmo antes da estreia

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr Violência Vinícius Júnior Famosos Assalto Virginia Fonseca E Vini jr. day Magalhães Sequestro

Mais recentes

Imagem - Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa

Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa
Imagem - Os astros alertam: mudanças poderosas no amor e finanças atingem 4 signos nesta sexta (24 de outubro)

Os astros alertam: mudanças poderosas no amor e finanças atingem 4 signos nesta sexta (24 de outubro)
Imagem - Quem era Paula Castela, prima de Ana Castela que morreu aos 35 anos em Mato Grosso

Quem era Paula Castela, prima de Ana Castela que morreu aos 35 anos em Mato Grosso

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada