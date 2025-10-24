FAMOSOS

Pivô de treta entre Vini Jr. e Virginia, modelo baiana Day Magalhães diz que levou tiro na cabeça: 'Vivo com a bala alojada'

Influenciadora nascida em Dário Meira contou que foi sequestrada na saída de um show em Itabuna

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:07

Day Magalhães, Vini Jr. e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A modelo baiana Day Magalhães, que viralizou ao divulgar prints de conversas íntimas com Vini Jr. - causando o término do affair entre o jogador do Real Madrid e Virginia Fonseca -, deu detalhes sobre o sequestro que sofreu ao sair de um show em Itabuna. A influenciadora contou que levou um tiro e que, até hoje, vive com a bala alojada na cabeça.

"Eu estava com minha irmã e alguns amigos quando um bandido nos abordou e mandou que entrássemos no carro. Ele nos fez rodar por vários lugares da periferia e, em determinado momento, saiu do veículo e efetuou dois disparos: um atingiu a perna do motorista e o outro me acertou na cabeça", contou, em entrevista à revista Quem.

Antes e depois de Day Magalhães 1 de 36

"Como o carro estava em uma ladeira, acabou capotando com todos nós dentro - exceto o bandido, que conseguiu fugir. Pedimos ajuda na rodovia e algumas pessoas nos levaram ao hospital. Lá, acharam que o tiro tinha sido apenas de raspão e me mandaram para casa, já que o local não tinha estrutura adequada. No dia seguinte, comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte", completou a modelo.

Ela relatou que ouviu dos médicos que teria poucas chances de sobrevivência. Até hoje, Day vive com as consequências do episódio violento. "Após uma tomografia, os médicos descobriram que a bala estava alojada do lado direito da minha cabeça, acima da orelha. Disseram que eu tinha pouco tempo de vida e que provavelmente não sobreviveria. Mas, graças a Deus, sobrevivi e não tive sequelas. Ainda convivo com a bala alojada e faço tomografias a cada sete meses".

Day Magalhães teria trocado mensagens com Vini Jr. 1 de 12

Nascida em Dário Meira, interior da Bahia, a modelo também falou que, quando tinha apenas 16 anos, seu pai, cujo nome preferiu ser mantido em sigilo, sofreu um AVC e ela precisou tomar conta dele até os 18. Ela saiu de casa cedo para estudar e trabalhar, com o objetivo de custear o tratamento do pai, já que a família não tinha condições financeiras.



"Ganhei uma bolsa de estudos em Enfermagem, mas precisei parar quando descobri o piso salarial da área - percebi que não conseguiria pagar o tratamento do meu pai. Sempre fui uma pessoa determinada. Em seguida, conquistei uma bolsa em Engenharia e mudei de cidade", falou.

Depois de sobreviver ao assalto em Itabuna, ela voltou a estudar e se mudou para São Paulo. Lá, conheceu seu ex-marido, um piloto de Stock Car. O relacionamento durou cerca de quatro anos, até que cada um seguiu seu caminho. Após o término, Day decidiu morar fora do país. Hoje, ela vive em Milão, na Itália.

A baiana também contou que teve um relacionamento com uma pessoa influente na Europa, que terminou há seis meses. Por meio dessa vivência, ela teve a oportunidade de participar de alguns dos mais prestigiados eventos de gala e jantares do mundo.