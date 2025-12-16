Estes 3 signos são os queridinhos do universo hoje (16 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:00
O dia hoje, 16 de dezembro, traz uma energia de reconhecimento interno e alívio emocional. Velhas cobranças perdem força, dúvidas começam a se dissipar e surge a sensação clara de progresso. Para alguns signos, é como se a vida finalmente confirmasse: o esforço não foi em vão. O momento favorece aceitação, autovalorização e a certeza de que seguir em frente é seguro. Veja a previsão do site "Your Tango".
Gêmeos: Hoje você consegue enxergar com clareza o quanto evoluiu nos últimos meses. Há um reconhecimento interno poderoso, que fortalece sua confiança e reduz antigas inseguranças. Decisões tomadas no passado começam a fazer sentido agora, e isso traz motivação para continuar confiando na própria intuição.
Dica cósmica: Reconheça suas conquistas antes de buscar a próxima meta.
Virgem: O dia confirma que sua dedicação teve impacto real. Mesmo quando você duvidou de si, estava construindo algo sólido. Agora, a sensação é de firmeza no caminho escolhido e mais segurança emocional para seguir adiante. Seu esforço é validado de forma clara.
Dica cósmica: Permita-se sentir orgulho do que construiu.
Peixes: Um ciclo emocional se fecha, trazendo a sensação de superação e maturidade. Situações que antes pesavam já não têm o mesmo poder sobre você. O dia oferece reconhecimento, sensibilidade valorizada e a certeza de que tudo está se encaixando no tempo certo.
Dica cósmica: Confie na versão mais forte que você se tornou.
