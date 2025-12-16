Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Estes 3 signos são os queridinhos do universo hoje (16 de dezembro)

Um dia de reconhecimento, cura emocional e confirmação de que o esforço valeu a pena para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia hoje, 16 de dezembro, traz uma energia de reconhecimento interno e alívio emocional. Velhas cobranças perdem força, dúvidas começam a se dissipar e surge a sensação clara de progresso. Para alguns signos, é como se a vida finalmente confirmasse: o esforço não foi em vão. O momento favorece aceitação, autovalorização e a certeza de que seguir em frente é seguro. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (16 de dezembro): oportunidades financeiras inesperadas movimentam o dia

Cor e número da sorte de hoje (16 de dezembro): oportunidades financeiras inesperadas movimentam o dia

Imagem - O ciclo da solidão se rompe para 3 signos após o dia de hoje (16 de dezembro), e o alívio é imediato

O ciclo da solidão se rompe para 3 signos após o dia de hoje (16 de dezembro), e o alívio é imediato

Imagem - Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um presente poderoso do universo hoje (16 de dezembro)

Áries, Câncer, Libra e Aquário recebem um presente poderoso do universo hoje (16 de dezembro)

Gêmeos: Hoje você consegue enxergar com clareza o quanto evoluiu nos últimos meses. Há um reconhecimento interno poderoso, que fortalece sua confiança e reduz antigas inseguranças. Decisões tomadas no passado começam a fazer sentido agora, e isso traz motivação para continuar confiando na própria intuição.

Dica cósmica: Reconheça suas conquistas antes de buscar a próxima meta.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
1 de 16
Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação

Virgem: O dia confirma que sua dedicação teve impacto real. Mesmo quando você duvidou de si, estava construindo algo sólido. Agora, a sensação é de firmeza no caminho escolhido e mais segurança emocional para seguir adiante. Seu esforço é validado de forma clara.

Dica cósmica: Permita-se sentir orgulho do que construiu.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Peixes: Um ciclo emocional se fecha, trazendo a sensação de superação e maturidade. Situações que antes pesavam já não têm o mesmo poder sobre você. O dia oferece reconhecimento, sensibilidade valorizada e a certeza de que tudo está se encaixando no tempo certo.

Dica cósmica: Confie na versão mais forte que você se tornou.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

Tags:

Signo Gêmeos Virgem Peixes Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Maurício Kubrusly deixa UTI e deve receber alta no sul da Bahia

Maurício Kubrusly deixa UTI e deve receber alta no sul da Bahia
Imagem - Qual o filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (16 de dezembro)?

Qual o filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (16 de dezembro)?
Imagem - Anjo da Oportunidade traz trabalho bem pago para 4 signos nesta terça (16)

Anjo da Oportunidade traz trabalho bem pago para 4 signos nesta terça (16)

MAIS LIDAS

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
01

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
03

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’