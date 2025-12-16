O ciclo da solidão se rompe para 3 signos após o dia de hoje (16 de dezembro), e o alívio é imediato

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07:00
A partir desta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025, três signos experimentam um alívio significativo quando a solidão começa a desaparecer. Este é um dia de introspecção, onde as coisas não parecem tão ruins quanto antes pensávamos. Com uma nova perspectiva, percebemos que, na verdade, estamos indo muito bem. Para esses signos, o peso que estava presente por tanto tempo se dissolve, e um grande alívio chega, trazendo um sentimento de conexão e paz interior. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries
Áries, você tem carregado muito sozinho. Hoje, você percebe o quanto a solidão tem te impactado de forma invisível. No entanto, alguém se aproxima e te lembra que você não está sozinho nesse processo. Ao se abrir para essa conexão, você começa a sentir a solidão se dissipar, e o universo te guia para um lugar mais tranquilo e cheio de energia renovada.
Dica cósmica: Aceite a ajuda dos outros; isso pode trazer mais alívio do que você imagina.
Câncer
Câncer, você percebeu que se afastou de muitas pessoas para se proteger, mas esse distanciamento não é o que você realmente precisa. Hoje, você se abre para a possibilidade de conexão e percebe que não estava tão só quanto pensava. A solidão começa a se dissipar, e você se reconecta com a parte de si que busca afeto e pertencimento.
Dica cósmica: Permita-se se aproximar de quem realmente importa. Você vai se sentir mais forte.
Leão
Leão, a sensação de solidão que você tem vivido é resultado de se proteger emocionalmente. Hoje, algo muda dentro de você, e a ideia de se abrir para o afeto e a vulnerabilidade começa a fazer sentido novamente. Você percebe que, na verdade, está rodeado de pessoas que te valorizam e que estão dispostas a estar ao seu lado. A solidão começa a se dissipar enquanto você retoma sua confiança nas conexões humanas.
Dica cósmica: Reflita sobre as pessoas que te rodeiam e como elas te fazem bem. Conecte-se com elas.
