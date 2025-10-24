Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Especialista explica queimaduras no rosto de Maya Massafera após procedimento estético com laser

Influenciadora revelou ter sofrido fortes dores após tratamento com laser de CO₂

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:30

Maya Massafera mostra queimaduras no rosto
Maya Massafera mostra queimaduras no rosto Crédito: Reprodução

A influenciadora Maya Massafera deixou seguidores preocupados ao aparecer com o rosto bastante queimado e inchado nas redes sociais. Ela contou que o quadro foi consequência de um procedimento com laser de CO₂ fracionado, realizado para rejuvenescimento facial.

De acordo com especialistas em harmonização facial, o método é popular entre celebridades por estimular a produção de colágeno e renovar a pele, mas exige cuidado extremo. “Essa tecnologia é segura, mas se aplicada de forma incorreta pode causar reações intensas, como vermelhidão, crostas e queimaduras”, explicam.

@mayamassafera

So um pouquinho chamuscado ?

♬ som original - Maya Massafera ?

Após o procedimento, os cuidados são fundamentais para a recuperação: hidratação constante, uso de compressas frias, fotoproteção rigorosa e acompanhamento médico. Caso contrário, as lesões podem evoluir e deixar marcas.

Maya Massafera

Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
Maya Massafera por Reprodução/Instagram
1 de 14
Maya Massafera por Reprodução/Instagram

Os profissionais ressaltam, porém, que a recuperação é possível. “Quando tratadas precocemente, as queimaduras tendem a cicatrizar bem, especialmente com pomadas regeneradoras e terapias com LED”, afirmam.

Leia mais

Imagem - Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa

Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa

Imagem - Quem era Paula Castela, prima de Ana Castela que morreu aos 35 anos em Mato Grosso

Quem era Paula Castela, prima de Ana Castela que morreu aos 35 anos em Mato Grosso

Imagem - Globo pode mudar novo programa de Eliana aos domingos mesmo antes da estreia

Globo pode mudar novo programa de Eliana aos domingos mesmo antes da estreia

Tags:

Maya Massafera

Mais recentes

Imagem - Thais Carla exibe corpo após perder 75 kg e fala sobre excesso de pele: 'Incomoda, mas faz parte'

Thais Carla exibe corpo após perder 75 kg e fala sobre excesso de pele: 'Incomoda, mas faz parte'
Imagem - Mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert diz que empresários sofrem 'preconceito' no Brasil: 'Vistos como demônios'

Mulher de Roberto Justus, Ana Paula Siebert diz que empresários sofrem 'preconceito' no Brasil: 'Vistos como demônios'
Imagem - 4 signos vão receber nesta sexta-feira (24 de outubro) um verdadeiro presente do destino

4 signos vão receber nesta sexta-feira (24 de outubro) um verdadeiro presente do destino

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada