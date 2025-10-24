Especialista explica queimaduras no rosto de Maya Massafera após procedimento estético com laser

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:30
A influenciadora Maya Massafera deixou seguidores preocupados ao aparecer com o rosto bastante queimado e inchado nas redes sociais. Ela contou que o quadro foi consequência de um procedimento com laser de CO₂ fracionado, realizado para rejuvenescimento facial.
De acordo com especialistas em harmonização facial, o método é popular entre celebridades por estimular a produção de colágeno e renovar a pele, mas exige cuidado extremo. “Essa tecnologia é segura, mas se aplicada de forma incorreta pode causar reações intensas, como vermelhidão, crostas e queimaduras”, explicam.
Após o procedimento, os cuidados são fundamentais para a recuperação: hidratação constante, uso de compressas frias, fotoproteção rigorosa e acompanhamento médico. Caso contrário, as lesões podem evoluir e deixar marcas.
Maya Massafera
Os profissionais ressaltam, porém, que a recuperação é possível. “Quando tratadas precocemente, as queimaduras tendem a cicatrizar bem, especialmente com pomadas regeneradoras e terapias com LED”, afirmam.