Especialista explica queimaduras no rosto de Maya Massafera após procedimento estético com laser

Influenciadora revelou ter sofrido fortes dores após tratamento com laser de CO₂

Heider Sacramento

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:30

Maya Massafera mostra queimaduras no rosto Crédito: Reprodução

A influenciadora Maya Massafera deixou seguidores preocupados ao aparecer com o rosto bastante queimado e inchado nas redes sociais. Ela contou que o quadro foi consequência de um procedimento com laser de CO₂ fracionado, realizado para rejuvenescimento facial.

De acordo com especialistas em harmonização facial, o método é popular entre celebridades por estimular a produção de colágeno e renovar a pele, mas exige cuidado extremo. “Essa tecnologia é segura, mas se aplicada de forma incorreta pode causar reações intensas, como vermelhidão, crostas e queimaduras”, explicam.

Após o procedimento, os cuidados são fundamentais para a recuperação: hidratação constante, uso de compressas frias, fotoproteção rigorosa e acompanhamento médico. Caso contrário, as lesões podem evoluir e deixar marcas.

