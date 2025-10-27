VEIO À PÚBLICO

Maurício Meirelles se pronuncia após show embriagado; produção precisou interromper

Humorista explicou o que houve e garantiu que o público será ressarcido

Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:04

O humorista Maurício Meirelles veio à público nesta segunda-feira (27) e explicou o que ocorreu no episódio no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo, quando precisou ser interrompido no palco e cancelar o show. Através de vídeos publicados nos stories do Instagram, Maurício disse que está em tratamento com medicamentos para insônia e acabou misturando-os com bebida alcóolica antes de se apresentar.

“Fiz cagada [...]As pessoas foram no meu show e eu não. Obviamente vai virar piada. Vou fazer um novo show para o público”, começou, contando, bem humorado.

Segundo o comediante, ele tomou cerca de uma taça de vinho em um evento em que estava antes se subir ao palco. "Eu estou tomando um remédio para insônia que não pode misturar por álcool [...] Antes do meu show, eu fui no 'Guns N' Roses' à trabalho. Aí tomei uma taça e meio de vinho. Saí do show normal e quando cheguei no meu show eu virei o próprio 'Guns N' Roses' digamos assim", reconheceu.

Maurício contou que o efeito da pequena dose ingerida foi potencializada por conta do tratamento que faz com o remédio, que preferiu não especificar. "Antes de subir no palco, bateu, potencializou e eu não consegui executar o show. Aí tive que cancelar. Isso nunca aconteceu, Nunca fiz isso. Aconteceu essa situação chata. Muita gente ficou frustrada, mas obvio que o show cancelado as pessoas vão ter direto à restituição", garantiu ainda.

De acordo com o relatos, no início da apresentação o humorista teria feito ataques à geração mais jovem, usado muitos palavrões e repetido o mesmo trecho do texto algumas vezes, indicando embriaguez. A produção interrompeu o espetáculo e pediu desculpas ao público ao perceber a situação de Meirelles.