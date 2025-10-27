Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Maurício Meirelles se pronuncia após show embriagado; produção precisou interromper

Humorista explicou o que houve e garantiu que o público será ressarcido

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:04

Humorista Maurício Meirelles comentou episódio em show
Humorista Maurício Meirelles comentou episódio em show Crédito: Reprodução

O humorista Maurício Meirelles veio à público nesta segunda-feira (27) e explicou o que ocorreu no episódio no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo, quando precisou ser interrompido no palco e cancelar o show. Através de vídeos publicados nos stories do Instagram, Maurício disse que está em tratamento com medicamentos para insônia e acabou misturando-os com bebida alcóolica antes de se apresentar. 

“Fiz cagada [...]As pessoas foram no meu show e eu não. Obviamente vai virar piada. Vou fazer um novo show para o público”, começou, contando, bem humorado. 

Maurício Meirelles

Maurício Meirelles por Reprodução
Maurício Meirelles por Reprodução
Maurício Meirelles por Reprodução
Maurício Meirelles por Reprodução
Maurício Meirelles por Reprodução
Maurício Meirelles por Reprodução
Maurício Meirelles por Edu Moraes/Divulgação
1 de 7
Maurício Meirelles por Reprodução

LEIA MAIS

Maurício Meirelles se pronuncia sobre ser o 'culpado' pelo fim do casamento de Cocielo e Tata

Segundo o comediante, ele tomou cerca de uma taça de vinho em um evento em que estava antes se subir ao palco. "Eu estou tomando um remédio para insônia que não pode misturar por álcool [...] Antes do meu show, eu fui no 'Guns N' Roses' à trabalho. Aí tomei uma taça e meio de vinho. Saí do show normal e quando cheguei no meu show eu virei o próprio 'Guns N' Roses' digamos assim", reconheceu. 

Maurício contou que o efeito da pequena dose ingerida foi potencializada por conta do tratamento que faz com o remédio, que preferiu não especificar. "Antes de subir no palco, bateu, potencializou e eu não consegui executar o show. Aí tive que cancelar. Isso nunca aconteceu, Nunca fiz isso. Aconteceu essa situação chata.  Muita gente ficou frustrada, mas obvio que o show cancelado as pessoas vão ter direto à restituição", garantiu ainda. 

De acordo com o relatos, no início da apresentação o humorista teria feito ataques à geração mais jovem, usado muitos palavrões e repetido o mesmo trecho do texto algumas vezes, indicando embriaguez. A produção interrompeu o espetáculo e pediu desculpas ao público ao perceber a situação de Meirelles. 

Leia mais

Imagem - Quer ver o Maroon 5 de graça? Budweiser realiza seletiva em Salvador para show exclusivo

Quer ver o Maroon 5 de graça? Budweiser realiza seletiva em Salvador para show exclusivo

Imagem - Cinco vezes em que Dado Dolabella foi acusado de agressão contra mulheres

Cinco vezes em que Dado Dolabella foi acusado de agressão contra mulheres

Imagem - Ex-Riscado, Aline Campos revela perdas após mudar o nome artístico: 'Não se conectam mais comigo'

Ex-Riscado, Aline Campos revela perdas após mudar o nome artístico: 'Não se conectam mais comigo'

Tags:

Humor Show Remédio Bebidas Alcoólicas

Mais recentes

Imagem - Quantidade de ‘héteroflax’, homens que fazem sexo com homens, vem crescendo no Brasil

Quantidade de ‘héteroflax’, homens que fazem sexo com homens, vem crescendo no Brasil
Imagem - Rio com toneladas de ouro é descoberto em país e pode mudar mercado mundial

Rio com toneladas de ouro é descoberto em país e pode mudar mercado mundial
Imagem - Tema da festa da filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus gera polêmica: ‘Pesado para uma criança’

Tema da festa da filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus gera polêmica: ‘Pesado para uma criança’

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada