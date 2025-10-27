FAMOSOS

Ex-Riscado, Aline Campos revela perdas após mudar o nome artístico: 'Não se conectam mais comigo'

Atriz e ex-Bailarina do Faustão comentou decisão de trocar o sobrenome: 'Me sentia um peixe fora d'água'

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:29

Aline Campos Crédito: Reprodução/Instagram

Aline Campos deu maiores detalhes sobre a decisão de retirar o sobrenome 'Riscado' do nome artístico. A mudança veio em 2021, após um próprio 'despertar' da atriz e ex-Bailarina do Faustão. A troca, porém, foi acompanhada da perda de trabalhos e até seguidores nas redes sociais. Mas nada que tenha abalado a artista.

"Essa vontade de mudar veio no início do meu despertar, quando comecei a me questionar sobre mim e o que eu estava fazendo. Eu me sentia um peixe fora d'água e comecei a buscar ajuda, meditar, e até hoje faço terapia energética. Entendi que todas as respostas estavam dentro de mim e me libertei da necessidade de encontrar um lugar para reforçar minha fé. Minha espiritualidade está comigo. O Campos me trouxe a autenticidade que sempre tive", falou Aline, em entrevista à coluna Play do jornal 'O Globo'.

"É como se meu antigo nome atraísse o mesmo tipo de trabalho, o mesmo olhar sobre mim. Quando comentei com a família, muitos foram contra, mas uma intuição forte dizia para mudar. Não foi fácil, porque foi um recomeço. Perdi seguidores que não se conectam mais comigo e ganhei outros que se identificam. Também perdi trabalhos, mas tenho cada vez mais certeza de que foi a melhor decisão que tomei", completou.

Além da troca no nome, veio também uma mudança no visual: Aline abandonou os alisamentos e o mega-hair e passou a adotar os cachos naturais.

"No passado, foi necessário alisar, porque naquela época o liso era o padrão, e graças a ele fui chamada para vários trabalhos. Só que neste processo de autoconhecimento eu quis me aceitar com o cabelo natural. Fiz a transição capilar, fiquei com ele curtinho e foi maravilhoso. Mas isso não me impede de voltar a alisar. Quero me ver de várias formas, mas eu precisava me aceitar do jeito que sou para seguir em frente com novas mudanças", comentou.

Bailarina clássica desde a infância, Aline ganhou fama nacional ao integrar o 'Balé do Faustão' entre 2011 e 2014. A estreia como atriz na televisão veio no humorístico "Vai que Cola", onde permaneceu por quatro temporadas. Desde então, acumulou participações em séries como "Dra. Darci", do Multishow, e nas novelas "Topíssima" (2019), na Record, e "Amor de Mãe" (2021), na Globo. Hoje aos 38 anos, ela se prepara para as filmagens de "Os Farofeiros 3".