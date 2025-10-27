Acesse sua conta
Ex-Riscado, Aline Campos revela perdas após mudar o nome artístico: 'Não se conectam mais comigo'

Atriz e ex-Bailarina do Faustão comentou decisão de trocar o sobrenome: 'Me sentia um peixe fora d'água'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 11:29

Aline Campos
Aline Campos Crédito: Reprodução/Instagram

Aline Campos deu maiores detalhes sobre a decisão de retirar o sobrenome 'Riscado' do nome artístico. A mudança veio em 2021, após um próprio 'despertar' da atriz e ex-Bailarina do Faustão. A troca, porém, foi acompanhada da perda de trabalhos e até seguidores nas redes sociais. Mas nada que tenha abalado a artista.

"Essa vontade de mudar veio no início do meu despertar, quando comecei a me questionar sobre mim e o que eu estava fazendo. Eu me sentia um peixe fora d'água e comecei a buscar ajuda, meditar, e até hoje faço terapia energética. Entendi que todas as respostas estavam dentro de mim e me libertei da necessidade de encontrar um lugar para reforçar minha fé. Minha espiritualidade está comigo. O Campos me trouxe a autenticidade que sempre tive", falou Aline, em entrevista à coluna Play do jornal 'O Globo'.

"É como se meu antigo nome atraísse o mesmo tipo de trabalho, o mesmo olhar sobre mim. Quando comentei com a família, muitos foram contra, mas uma intuição forte dizia para mudar. Não foi fácil, porque foi um recomeço. Perdi seguidores que não se conectam mais comigo e ganhei outros que se identificam. Também perdi trabalhos, mas tenho cada vez mais certeza de que foi a melhor decisão que tomei", completou.

Além da troca no nome, veio também uma mudança no visual: Aline abandonou os alisamentos e o mega-hair e passou a adotar os cachos naturais.

"No passado, foi necessário alisar, porque naquela época o liso era o padrão, e graças a ele fui chamada para vários trabalhos. Só que neste processo de autoconhecimento eu quis me aceitar com o cabelo natural. Fiz a transição capilar, fiquei com ele curtinho e foi maravilhoso. Mas isso não me impede de voltar a alisar. Quero me ver de várias formas, mas eu precisava me aceitar do jeito que sou para seguir em frente com novas mudanças", comentou.

Bailarina clássica desde a infância, Aline ganhou fama nacional ao integrar o 'Balé do Faustão' entre 2011 e 2014. A estreia como atriz na televisão veio no humorístico "Vai que Cola", onde permaneceu por quatro temporadas. Desde então, acumulou participações em séries como "Dra. Darci", do Multishow, e nas novelas "Topíssima" (2019), na Record, e "Amor de Mãe" (2021), na Globo. Hoje aos 38 anos, ela se prepara para as filmagens de "Os Farofeiros 3".

Na entrevista, a artista também disse que não se importa em ser chamada de "gostosa" ou "mulherão" e não se arrepende das intervenções estéticas. Por outro lado, tem pensado em fazer um explante de silicones, prótese que colocou aos 17 anos, por se sentir "incomodada" com um dos lados. "Tenho andado até meio curvada. Já fui a três médicos. Está duro como uma pedra".

