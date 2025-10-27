LEMBRA DELA?

Afastada da TV há mais de 20 anos, atriz chora em desabafo: 'Você não é mais nada'

Mayara Magri fez sucesso nos anos 80 e participou de novelas como 'Roda de fogo' e 'A gata comeu'

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:51

Mayara Magri Crédito: Reprodução

A atriz Mayara Magri fez um desabafo emocionado ao comentar sobre as dificuldades que tem enfrentado com a própria profissão. A artista era considerada um dos rostos mais marcantes da televisão brasileira nos anos 1980, integrando novelas como 'Roda de Fogo' (1986) e 'A Gata Comeu' (1985). Mas está longe das telinhas há mais de 20 anos, desde 2004. Ela não escondeu a frustração com a carreira.

"Hoje eu estou muito descrente. Descrente pelo que passei na minha profissão. Eu não gostaria de ficar descrente. É difícil você mudar. Primeiro com o sucesso, que vem muito rápido. Depois, lidar com o fracasso. A gente chama de fracasso, porque é assim se você não trabalhar mais, ou se você faz uma peça que não dá certo, e se não tem mais convites. Você vai perdendo a força interna. Quero recuperar, mas não sei de onde puxar de volta aquela menina que saiu de casa aos 17 anos", lamentou a atriz, em entrevista ao podcast Parece Terapia, comandado pela psicóloga Pamela Magalhães.

Mayara estreou na televisão na novela "Os Adolescentes" (1982), ainda aos 19 anos. Ela reconheceu a própria dificuldade em recomeçar, aos 63 anos. "Aí eu falo: 'Nossa, meu Deus, o que eu faço?'. Não sei o que fazer. O que você pode fazer? Não sei'. Eu não sei o que fazer, não sei mais nada. Como faz para recomeçar? Não sei recomeçar. A minha cobrança diz que é necessário. Preciso. Tenho muito ainda o que fazer e viver", falou a artista, que é casada com o autor de novelas Lauro César Muniz.

