VOLTARAM?

Karoline Lima quebra silêncio após flagra com Léo Pereira: 'Não venham me chamar de sonsa'

Influenciadora surgiu ao lado de ex-namorado e levantou rumores de recaída

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:15

Léo Pereira e Karoline Crédito: Reprodução

Karoline Lima se pronunciou nas redes sociais após ser flagrada em um almoço no Rio de Janeiro na companhia do ex-namorado Léo Pereira. A influenciadora falou nas redes sociais sobre sua rotina, e relatou estar vivendo de forma espontânea, com 'rolês aleatórios'. O comentário veio logo após fotos do ex-casal serem divulgadas por vários perfis de fofoca na internet.

“Gente, hoje eu marquei mais um rolê aleatório para a minha vida. Próxima semana, vou começar a fazer aula de canto. Olha que louca. Por mim fazia essa semana, mas o professor só tem horário para próxima semana. E não vem me chamar de sonsa não, block em todas. Amanhã vou começar o pilates”, disse.