Karoline Lima quebra silêncio após flagra com Léo Pereira: 'Não venham me chamar de sonsa'

Giuliana Mancini
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 10:15
Karoline Lima se pronunciou nas redes sociais após ser flagrada em um almoço no Rio de Janeiro na companhia do ex-namorado Léo Pereira. A influenciadora falou nas redes sociais sobre sua rotina, e relatou estar vivendo de forma espontânea, com 'rolês aleatórios'. O comentário veio logo após fotos do ex-casal serem divulgadas por vários perfis de fofoca na internet.
Karoline Lima e Léo Pereira
“Gente, hoje eu marquei mais um rolê aleatório para a minha vida. Próxima semana, vou começar a fazer aula de canto. Olha que louca. Por mim fazia essa semana, mas o professor só tem horário para próxima semana. E não vem me chamar de sonsa não, block em todas. Amanhã vou começar o pilates”, disse.
Karoline e Léo terminaram o namoro no fim de setembro, após cerca de dois anos juntos. Na época, a loira apagou as fotos com o jogador do Flamengo e confirmou o término em entrevistas. O encontro, porém, animou os seguidores. "Para mim, eles nunca terminaram de fato", escreveu uma pessoa. "Amo eles juntos", comentou outra. "Melhorou meu dia", disse mais uma.