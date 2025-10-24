ADMITIU

João Vicente de Castro sobre mensagens com Gracyanne: 'Quem nunca teve um papo safado?'

Ator lamentou ter tido sua intimidade exposta

Durante podcast que foi ar nesta quinta-feira (23) João Vicente de Castro confirmou a trocas de mensagens picantes entre ele e Gracyanne Barbosa que vazaram em prints divulgados na semana passado pelo Portal Léo Dias. No "Não Importa", podcast do Porta dos Fundos que ele apresenta ao lado de Gregório Duvivier, o ator lamentou a exposição da sua intimidade e o envolvimento de seu nome em uma "polêmica".

"Vou falar. Gregório, realmente aconteceu aí um negócio chato, e todo mundo viu", começou a falar João Vicente, após ser provocado por Greg para entrar no assunto com uma piada. "Chato pra caramba, especialmente porque é triste ser envolvido em polêmica, para mim. Qualquer polêmica eu acho chato. E é muito um contrassenso com quem trabalha com as pessoas falarem de você (...) Qualquer coisa é aflitiva. Quando é uma coisa de foro íntimo é muito pior. Inclusive, é bom falar que é crime vazar conversa", disse, com firmeza.

Os rumores de que João Vicente e Gracyanne estariam vivendo um affair surgiram por volta do último dia 16, com informações de que eles teriam se conhecido durante uma festa da casa de Luciano Huck. Os dois foram à público e negaram que teriam "ficado". Porém, o assunto voltou à tona com as mensagens da DM do Instagram vazadas.

Na conversa, o ator afirma que a musa foi tomar um banho e pede para ver sua barriga. “Tenho muito tesão nela contraindo”, diz a mensagem que teria supostamente sido enviada por João Vicente. “As veias pu** que pariu, você é muito gostosa”, continua a mensagem.

'Preconceito social'

O ator que viveu Renato Filipelli em "Vale Tudo" argumentou que ficou incomodado com o tom de surpresa dos internautas em relação ao possível affair nas redes sociais. "Uma das coisas que mais me impressionou foi uma coisa que mostra muito o que é essa gente preconceituosa, com preconceito social nos comentários. Tipo, 'nossa, como é que pode ele com ela'. Por que 'como é que pode'? Eu poderia ter ficado com ela sem problema nenhum, poderia namorar com ela sem problema nenhum. E o que eu notei, que é interessante, é que muitas dessas pessoas são aquelas pessoas da pauta do 'respeite o corpo'. E desrespeitando uma pessoa por uma escolha qualquer que ela tenha feito", afirmou.