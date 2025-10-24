Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

João Vicente de Castro sobre mensagens com Gracyanne: 'Quem nunca teve um papo safado?'

Ator lamentou ter tido sua intimidade exposta

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 16:39

João Vicente e Gracyanne Barbosa
João Vicente e Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução

Durante podcast que foi ar nesta quinta-feira (23) João Vicente de Castro confirmou a trocas de mensagens picantes entre ele e Gracyanne Barbosa que vazaram em prints divulgados na semana passado pelo Portal Léo Dias. No "Não Importa", podcast do Porta dos Fundos que ele apresenta ao lado de Gregório Duvivier, o ator lamentou a exposição da sua intimidade e o envolvimento de seu nome em uma "polêmica". 

"Vou falar. Gregório, realmente aconteceu aí um negócio chato, e todo mundo viu", começou a falar João Vicente, após ser provocado por Greg para entrar no assunto com uma piada. "Chato pra caramba, especialmente porque é triste ser envolvido em polêmica, para mim. Qualquer polêmica eu acho chato. E é muito um contrassenso com quem trabalha com as pessoas falarem de você (...) Qualquer coisa é aflitiva. Quando é uma coisa de foro íntimo é muito pior. Inclusive, é bom falar que é crime vazar conversa", disse, com firmeza. 

João Vicente e Gracyanne Barbosa

Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo
João Vicente e Gracyanne Barbosa por Reprodução
Ator João Vicente de Castro também decidiu virar o ano na Bahia por Divulgação
Gracyanne Barbosa nos Stories do Instagram: ... - Leia mais em https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/celebridades/gracyanne-se-pronuncia-apos-lesao-e-fala-sobre-futuro-na-danca-dos-famosos-141985?loc=hp-secAgendadas-1&cpid=txt por Reprodução/Instagram
Gracyanne Barbosa por Globo/Léo Rosario
Gracyanne Barbosa por Reprodução
Gracyanne Barbosa bateu papo com Ana Maria Braga nesta quarta (19) por Reprodução / TV Globo
Gracyanne Barbosa no Quarto-Secreto por Reprodução / Gshow
1 de 8
Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow por Reprodução/TV Globo

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Vazam prints de conversa entre João Vicente e Gracyanne Barbosa: ‘Muito tesão’

Gracyanne Barbosa demente romance com João Vicente e comenta áudios

João Vicente nega romance com Gracyanne Barbosa mas áudio vem à tona

Os rumores de que João Vicente e Gracyanne estariam vivendo um affair surgiram por volta do último dia 16, com informações de que eles teriam se conhecido durante uma festa da casa de Luciano Huck. Os dois foram à público e negaram que teriam "ficado". Porém, o assunto voltou à tona com as mensagens da DM do Instagram vazadas. 

Na conversa, o ator afirma que a musa foi tomar um banho e pede para ver sua barriga. “Tenho muito tesão nela contraindo”, diz a mensagem que teria supostamente sido enviada por João Vicente. “As veias pu** que pariu, você é muito gostosa”, continua a mensagem. 

'Preconceito social'

O ator que viveu Renato Filipelli em "Vale Tudo" argumentou que ficou incomodado com o tom de surpresa dos internautas em relação ao possível affair nas redes sociais. "Uma das coisas que mais me impressionou foi uma coisa que mostra muito o que é essa gente preconceituosa, com preconceito social nos comentários. Tipo, 'nossa, como é que pode ele com ela'. Por que 'como é que pode'? Eu poderia ter ficado com ela sem problema nenhum, poderia namorar com ela sem problema nenhum. E o que eu notei, que é interessante, é que muitas dessas pessoas são aquelas pessoas da pauta do 'respeite o corpo'. E desrespeitando uma pessoa por uma escolha qualquer que ela tenha feito", afirmou.

João Vicente ainda defendeu que é normal enviar mensagens picante, mas o problema é ter sua intimidade exposta: "Quando você está com tesão, a última coisa que você quer é que te olhem, né? As coisas que você fala em foro íntimo são de foro íntimo. Chato. Atire a primeira pedra quem já não fez um 'papozinho' safado na DM. Eu mesmo já fiz algumas."

Leia mais

Imagem - Andressa Urach aparece como MC Ímola e surpreende com item de Ayrton Senna

Andressa Urach aparece como MC Ímola e surpreende com item de Ayrton Senna

Imagem - Ana Paula Renault deve participar do BBB 2026 como veterana, diz portal

Ana Paula Renault deve participar do BBB 2026 como veterana, diz portal

Imagem - Tainá Castro comete gafe e mostra pênis de Éder Militão em vídeo

Tainá Castro comete gafe e mostra pênis de Éder Militão em vídeo

Tags:

Affair Gracyanne Barbosa João Vicente

Mais recentes

Imagem - Quem é Chulipa, produtor de conteúdo que perdeu a virgindade com Carlinhos Maia?

Quem é Chulipa, produtor de conteúdo que perdeu a virgindade com Carlinhos Maia?
Imagem - 'Todos vão saber': Abel reaparece com uma premonição em 'Dona de Mim' desta sexta (24)

'Todos vão saber': Abel reaparece com uma premonição em 'Dona de Mim' desta sexta (24)
Imagem - Lily Allen detalha fim do casamento com ator de 'Stranger Things' em novo álbum: 'Viciado em sexo'

Lily Allen detalha fim do casamento com ator de 'Stranger Things' em novo álbum: 'Viciado em sexo'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada