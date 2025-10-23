Acesse sua conta
Tainá Castro comete gafe e mostra pênis de Éder Militão em vídeo

Jogador do Real Madrid surgiu com as partes íntimas à mostra em imagens gravadas pela esposa

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 20:37

Tainá Castro e Eder Militão Crédito: Reprodução/Instagram

Um vídeo chocou os internautas na tarde desta quinta-feira (23). A influenciadora Tainá Castro publicou nos Stories do Instagram imagens em que as partes íntimas de Éder Militão estavam completamente à mostra, ao fundo. Ao perceber a gafe, Tainá tirou a publicação do ar, porém, a situação constrangedora já havia se tornado assunto no X (antigo Twitter). 

No vídeo, Tainá surgiu na cama brincando com o cachorrinho do casal para mostrar o pet para os seguidores. A influencer não deve ter lembrado, no entanto, que deitado ao seu lado de relance no vídeo, o jogador do Real Madrid estava completamente nu com o pênis sobre a barriga. 

"E o bilau do Éder Militão que a Tainá deixou escapar ein", comentou um seguidor no X. "Sobre o pinto do Sr Éder Militão vazado pela esposa, gente ninguém assiste o vídeo antes de postar nos storys?! Só eu que antes de postar assisto pra ver se tá tudo no lugar?", questionou outra sem entender com a famosa deixou passar o detalhe. 

Éder Militão Redes Sociais

