Jacques e Filipa protagonizam cena de amor no meio da rua em 'Dona de Mim'

Elis Freire
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:00
Um casal nada adorado vai se divertir em uma cena icônica de "Dona de Mim"! Encantado e apaixonado pela atriz, Jaques (Marcello Novaes) vai convencer Filipa (Cláudia Abreu) a ir com ele para o meio da Lapa, no Centro do Rio de Janeiro, para ele tocar guitarra e receber alguns trocados. Na tarde inusitada, os dois vão demostrar o amor um pelo outro no meio da rua e depois irão transar no apartamento dele.
Tudo acontecerá após Filipa tentar convencer Jaques a viver de sua música, nem que seja por um dia. Junto com ele na empreitada, ela fingirá não saber a letra de uma música, quando as pessoas em volta começarão a cantar, junto com ela e Jaques, que estará tocando a canção na guitarra. A cena está prevista para o capítulo desta quinta-feira (23).
Jacques e Filipa em "Dona de Mim"
“Gente! Quem sabe, canta!”, pedirá ela.
E, juntos, os dois cantarão “Vou deixar”, do Skank. A case da guitarra de Jaques ficará cheia de notas e moedas do público encantado com a performance do casal.
Mas, nem tudo são flores. Eles viverão um perrengue quando um carro passará jogando água de uma poça nos dois. É aí que Jaques levará Filipa para que eles possam se limpar em seu antigo apartamento. Lá, os dois estarão extasiados com o que estão vivendo juntos e se deixarão levar pela paixão.
“Foi divertido. Pode ser nosso esquete. Agora a gente tem uma cena”, dirá Filipa, animada. “Você realmente... é encantadora”, elogiará ele. Jaques e Filipa começarão a se beijar, ele vai tirar o roupão dela, e os dois vão fazer amor na cama.
"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.