Bia Miranda abre o jogo sobre troca de mensagens íntimas com Vini Jr após exposição do ex

Felipe Sena
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:09
Após as polêmicas relacionadas ao affair de Vini Jr com Virginia, a influenciadora digital Bia Miranda, de 21 anos, confirmou nesta quinta-feira (23) que já trocou mensagens com o jogador, após o influenciadora Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, mencionar o assunto em uma live nas redes sociais.
Bia Miranda
Gato Preto disse que viu a troca de mensagens de Bia com Vini e tirou sarro do jogador.
"Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulho [orgão sexual]", disse. Segundo o influenciador, o atleta perguntou à Bia após mandar uma foto íntima: "Será que eu aguento com você?".
Gato Preto ainda disse que Bia teria mostrado a mensagem de maneira proposital para provocá-lo."Se pegou ou não pegou, ninguém sabe, mas é o ego dela [mostrar as mensagens e me dizer] 'olha quem tá me chamando'".
A influenciadora explicou para a revista Quem que o flerte com o jogador não aconteceu recentemente, e inclusive foi antes dele começar a se envolver com Virginia. “Nós conversamos muito antes de ele ter relacionamento com a Virginia, já fez bastante tempo”, disse.
"Sobre o Samuel, não estamos mais juntos e, infelizmente, ele falou disso [a troca de mensagens] em uma live. Não era minha intenção deixar isso vir à tona agora. Mas não nos falamos mais já faz algum tempo", completou.
A neta de Gretchen terminou o relacionamento com o influenciador em agosto de 2025, após um acidente de carro que resultou na prisão temporária dele. A influenciadora contou que após o ocorrido, descobriu que Gato Preto estaria se envolvendo com outras mulheres.
Vale lembrar ainda que o affair de Vini Jr e Virginia quase chegou ao fim após a modelo brasileira Day Magalhães vazar prints de conversas íntimas com o jogador, na mesma época em que estava conhecendo a influenciadora. Além disso, logo depois, a influenciadora Anna Silva revelou que o jogador teria sugerido um trisal com ela.