CONFIRA

Bia Miranda abre o jogo sobre troca de mensagens íntimas com Vini Jr após exposição do ex

Influenciadora disse que o ex, Gato Preto, tentou prejudicá-la

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:09

Bia Miranda explicou troca de conversas com jogador do Real Madrid Crédito: Reprodução | Instagram

Após as polêmicas relacionadas ao affair de Vini Jr com Virginia, a influenciadora digital Bia Miranda, de 21 anos, confirmou nesta quinta-feira (23) que já trocou mensagens com o jogador, após o influenciadora Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, mencionar o assunto em uma live nas redes sociais.

Bia Miranda 1 de 19

Gato Preto disse que viu a troca de mensagens de Bia com Vini e tirou sarro do jogador.

"Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulho [orgão sexual]", disse. Segundo o influenciador, o atleta perguntou à Bia após mandar uma foto íntima: "Será que eu aguento com você?".

Gato Preto ainda disse que Bia teria mostrado a mensagem de maneira proposital para provocá-lo."Se pegou ou não pegou, ninguém sabe, mas é o ego dela [mostrar as mensagens e me dizer] 'olha quem tá me chamando'".

A influenciadora explicou para a revista Quem que o flerte com o jogador não aconteceu recentemente, e inclusive foi antes dele começar a se envolver com Virginia. “Nós conversamos muito antes de ele ter relacionamento com a Virginia, já fez bastante tempo”, disse.

"Sobre o Samuel, não estamos mais juntos e, infelizmente, ele falou disso [a troca de mensagens] em uma live. Não era minha intenção deixar isso vir à tona agora. Mas não nos falamos mais já faz algum tempo", completou.

A neta de Gretchen terminou o relacionamento com o influenciador em agosto de 2025, após um acidente de carro que resultou na prisão temporária dele. A influenciadora contou que após o ocorrido, descobriu que Gato Preto estaria se envolvendo com outras mulheres.