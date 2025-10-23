Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Bia Miranda abre o jogo sobre troca de mensagens íntimas com Vini Jr após exposição do ex

Influenciadora disse que o ex, Gato Preto, tentou prejudicá-la

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:09

Bia Miranda explicou troca de conversas com jogador do Real Madrid
Bia Miranda explicou troca de conversas com jogador do Real Madrid Crédito: Reprodução | Instagram

Após as polêmicas relacionadas ao affair de Vini Jr com Virginia, a influenciadora digital Bia Miranda, de 21 anos, confirmou nesta quinta-feira (23) que já trocou mensagens com o jogador, após o influenciadora Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, mencionar o assunto em uma live nas redes sociais.

Bia Miranda

Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda atualiza estado de saúde da filha por Reprodução / Redes Sociais
Bia Miranda e Gato Preto por Reprodução
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda e Gato Preto por Reprodução / Redes Sociais
Gato Preto e Bia Miranda por Reprodução/Instagram
Bia Miranda por Reprodução / Redes Sociais
Bia Miranda por Reprodução
Bia Miranda revela susto com nova gravidez por Redes sociais
1 de 19
Bia Miranda por Reprodução

Leia mais

Imagem - Não foram apenas mensagens picantes: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram 'noite de amor', segundo colunista

Não foram apenas mensagens picantes: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram 'noite de amor', segundo colunista

Imagem - Ex-namorado de Bia Miranda expõe nude enviado por Vini Jr. à influenciadora

Ex-namorado de Bia Miranda expõe nude enviado por Vini Jr. à influenciadora

Imagem - Bia Miranda reage após novas acusações contra Gato Preto virem à tona

Bia Miranda reage após novas acusações contra Gato Preto virem à tona

Gato Preto disse que viu a troca de mensagens de Bia com Vini e tirou sarro do jogador.

"Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulho [orgão sexual]", disse. Segundo o influenciador, o atleta perguntou à Bia após mandar uma foto íntima: "Será que eu aguento com você?".

Gato Preto ainda disse que Bia teria mostrado a mensagem de maneira proposital para provocá-lo."Se pegou ou não pegou, ninguém sabe, mas é o ego dela [mostrar as mensagens e me dizer] 'olha quem tá me chamando'".

Leia mais

Imagem - Novo vídeo mostra Gato Preto subindo em Porsche destruída e brigando com vítima

Novo vídeo mostra Gato Preto subindo em Porsche destruída e brigando com vítima

Imagem - Vídeo mostra Gato Preto detido nu com duas mulheres após acidente

Vídeo mostra Gato Preto detido nu com duas mulheres após acidente

Imagem - Gato Preto é detido e solto após bater Porsche em SP

Gato Preto é detido e solto após bater Porsche em SP

A influenciadora explicou para a revista Quem que o flerte com o jogador não aconteceu recentemente, e inclusive foi antes dele começar a se envolver com Virginia. “Nós conversamos muito antes de ele ter relacionamento com a Virginia, já fez bastante tempo”, disse.

"Sobre o Samuel, não estamos mais juntos e, infelizmente, ele falou disso [a troca de mensagens] em uma live. Não era minha intenção deixar isso vir à tona agora. Mas não nos falamos mais já faz algum tempo", completou.

A neta de Gretchen terminou o relacionamento com o influenciador em agosto de 2025, após um acidente de carro que resultou na prisão temporária dele. A influenciadora contou que após o ocorrido, descobriu que Gato Preto estaria se envolvendo com outras mulheres.

Leia mais

Imagem - Com novo visual, Virginia irá para Madri reencontrar Vini Jr.; presença dos filhos ainda é incerta

Com novo visual, Virginia irá para Madri reencontrar Vini Jr.; presença dos filhos ainda é incerta

Imagem - Filha de Virginia Fonseca surge com uniforme do Real Madrid e número de Vini Jr.; veja

Filha de Virginia Fonseca surge com uniforme do Real Madrid e número de Vini Jr.; veja

Imagem - Como é a mansão de Vini Jr., avaliada em R$ 20 milhões e com boate subterrânea, que abriga Virginia Fonseca

Como é a mansão de Vini Jr., avaliada em R$ 20 milhões e com boate subterrânea, que abriga Virginia Fonseca

Vale lembrar ainda que o affair de Vini Jr e Virginia quase chegou ao fim após a modelo brasileira Day Magalhães vazar prints de conversas íntimas com o jogador, na mesma época em que estava conhecendo a influenciadora. Além disso, logo depois, a influenciadora Anna Silva revelou que o jogador teria sugerido um trisal com ela.

Leia mais

Imagem - 4 novidades do Pix neste ano e os seus benefícios

4 novidades do Pix neste ano e os seus benefícios

Imagem - 3 tendências de unhas com acabamento espelhado

3 tendências de unhas com acabamento espelhado

Imagem - 5 orações e meditações cristãs para aliviar a ansiedade e fortalecer a mente

5 orações e meditações cristãs para aliviar a ansiedade e fortalecer a mente

Mais recentes

Imagem - Chef paraense se recusa a cozinhar para príncipe William após exigência 'inusitada'

Chef paraense se recusa a cozinhar para príncipe William após exigência 'inusitada'
Imagem - Paula Toller tem vitória na Justiça para usar músicas compostas por Leoni na sua turnê de 40 anos de carreira

Paula Toller tem vitória na Justiça para usar músicas compostas por Leoni na sua turnê de 40 anos de carreira
Imagem - Reviravolta! Celso descobre segredo de Estela em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (23)

Reviravolta! Celso descobre segredo de Estela em 'Êta Mundo Melhor!' desta quinta (23)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada