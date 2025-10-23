Acesse sua conta
Ex-namorado de Bia Miranda expõe nude enviado por Vini Jr. à influenciadora

Gato Preto revelou em uma live detalhes de uma conversa entre o jogador do Real Madrid e sua ex

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:19

Ex de Bia Miranda expõe nude enviado por Vini Jr. à influenciadora

Mais um capítulo da novela envolvendo Vini Jr. e suas supostas conversas com influenciadoras brasileiras veio à tona. O influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, afirmou durante uma live no TikTok que o jogador do Real Madrid teria trocado mensagens picantes com sua ex-namorada, Bia Miranda, e até enviado uma foto íntima.

“Com todo respeito, hein, pretão. Bilionário, bonito, mandando foto dos bagulho [órgão sexual] e falando: ‘será que eu aguento com você?’”, declarou o influenciador durante a transmissão. Em tom provocativo, completou: “Papo de putão, bilionário… deixa as minas te cobiçarem, pô. Se pegou ou não pegou, ninguém sabe, mas é o ego dela de mostrar quem tava chamando”.

A fala viralizou nas redes sociais e levou Bia Miranda, neta de Gretchen, a se pronunciar. Em entrevista à revista Quem, a influenciadora confirmou que realmente trocou mensagens com o jogador, mas negou que isso tenha acontecido recentemente ou durante o atual relacionamento dele com Virginia Fonseca.

Bia Miranda e Gato Preto

“Conversamos muito antes de ele se envolver com a Virginia, faz bastante tempo. Não nos falamos mais há anos”, esclareceu Bia. Ela também criticou a atitude do ex, dizendo que ele expôs o assunto com o objetivo de prejudicá-la: “Infelizmente, ele falou disso em uma live. Não era minha intenção que isso viesse à tona agora”.

Affairs de Vini Jr. em 2025

Bia e Gato Preto colocaram fim ao relacionamento em agosto de 2025, após um acidente de carro que terminou com a prisão temporária dele. Segundo a influenciadora, o casal já enfrentava crises e discussões, e a exposição do caso teria sido uma forma de vingança.

A polêmica surge em meio a rumores sobre o relacionamento de Vini Jr. e Virginia Fonseca, que recentemente quase chegou ao fim após a divulgação de prints de supostas conversas íntimas do jogador com outra modelo. Após o pedido público de desculpas do atleta, o casal decidiu reatar.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Com novo visual, Virginia irá para Madri reencontrar Vini Jr.; presença dos filhos ainda é incerta

Como é a mansão de Vini Jr., avaliada em R$ 20 milhões e com boate subterrânea, que abriga Virginia Fonseca

Bia Miranda reage após novas acusações contra Gato Preto virem à tona

Fãs pedem para Felca investigar Bia Miranda e Gato Preto

Quem são as mulheres apontadas como affairs de Vini Jr. em 2025

Tags:

bia Miranda Gato Preto Polêmica Vini jr Virginia Fonseca E Vini jr.

