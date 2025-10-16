Acesse sua conta
Como é a mansão de Vini Jr., avaliada em R$ 20 milhões e com boate subterrânea, que abriga Virginia Fonseca

A influenciadora se mudou para a casa milionária do jogador

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07:51

Mansão de R$ 20 milhões de Vini Jr. tem boate subterrânea e abriga Virginia
Mansão de R$ 20 milhões de Vini Jr. tem boate subterrânea e abriga Virginia Crédito: Reprodução/Divulgação/Real Madrid)

Virginia Fonseca está hospedada na mansão de Vinícius Jr., na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A influenciadora se mudou para o imóvel na última segunda-feira (13), acompanhada de amigos, reforçando os rumores de que o relacionamento com o craque do Real Madrid segue firme.

Construída ao longo de três anos e finalizada em 2021, a residência ocupa quatro terrenos dentro de um condomínio de luxo. O projeto começou em 2019, com participação ativa de Vini Jr. em cada decisão arquitetônica, e um pedido especial: uma boate subterrânea com isolamento acústico, ideal para festas privadas sem incomodar os vizinhos.

Mansão de Vini Jr.

Avaliada em cerca de R$ 20 milhões, a mansão impressiona pela sofisticação. A entrada revestida em mármore dá acesso a três andares com pé-direito alto, esquadrias amplas e áreas envidraçadas. O interior minimalista combina tons de branco, cinza e areia, refletindo o estilo da casa do jogador na Espanha.

Entre os luxos, há elevador panorâmico, sistema de som integrado e decoração assinada por arquitetos premiados. Cada detalhe foi pensado para garantir conforto e exclusividade, dos tapetes de algodão egípcio às roupas de cama com fios finos.

A residência é também ponto de encontro de amigos próximos, como Ludmilla, vizinha do atleta. Segundo pessoas próximas, Virginia está à vontade e deve permanecer na casa durante toda a temporada no Rio.

Tags:

Virginia Vini jr.

