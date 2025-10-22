Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Patrícia Poeta se emociona ao ganhar item que foi de Hebe Camargo: 'Minha ídola para sempre'

Apresentadora recebeu de presente item do acervo de Hebe durante ação beneficente

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:22

auto-upload
Patrícia Poeta se emociona ao ganhar item que foi de Hebe Camargo Crédito: Reprodução/TV Globo 

Patrícia Poeta ganhou um presente cheio de significado nesta quarta-feira (22): um colar que pertenceu à icônica Hebe Camargo. A joia foi entregue à apresentadora do Encontro por Marcello Camargo, filho de Hebe, que participou do programa para divulgar uma ação solidária em homenagem à mãe.

“Vou guardar com o maior carinho. A sua mãe foi e sempre será minha ídola, viu?”, disse Patrícia, emocionada ao receber o presente ao vivo.

Leia mais

Imagem - TWICE nos cinemas: documentário do grupo de K-pop ganha data de estreia no Brasil

TWICE nos cinemas: documentário do grupo de K-pop ganha data de estreia no Brasil

Imagem - Estrela da Netflix causa revolta ao revelar 'piada' do marido sobre assassinato

Estrela da Netflix causa revolta ao revelar 'piada' do marido sobre assassinato

Imagem - Intrigas e reencontros prometem agitar a semana de 20 a 25 de outubro em 'Êta Mundo Melhor!'

Intrigas e reencontros prometem agitar a semana de 20 a 25 de outubro em 'Êta Mundo Melhor!'

Marcello contou que está abrindo parte do acervo pessoal de Hebe para o público, em uma iniciativa que combina nostalgia, moda e solidariedade. “Minha mãe era muito generosa. Ela adorava presentear. Chamava as sobrinhas, juntava roupas e doava. Então, sei que ela está feliz com essa ação. Muita gente me escreve dizendo que queria ter uma lembrança dela — nem que fosse um lenço ou uma bijuteria”, relatou.

O bazar beneficente, organizado em parceria com o brechó Peça Rara, reúne cerca de 500 peças do guarda-roupa de Hebe, entre roupas, bolsas e acessórios, com preços a partir de R$ 49. O item mais caro é um vestido de grife avaliado em R$ 4 mil. Parte da renda será revertida a instituições de caridade.

Patrícia Poeta

Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram
1 de 16
Patrícia Poeta por Reprodução/Instagram

A exposição e o bazar acontecem na unidade Jardins do Peça Rara, em São Paulo (Rua Haddock Lobo, 920). O evento fechado para convidados acontece nesta quinta-feira (23), e o público em geral poderá adquirir as peças a partir de sexta-feira (24).

“Mais do que moda, é uma forma de manter viva a energia e a generosidade da Hebe”, resumiu Marcello.

Leia mais

Imagem - 5 dicas para lucrar de verdade na Black Friday

5 dicas para lucrar de verdade na Black Friday

Imagem - Lombalgia: 7 dicas eficazes para aliviar e prevenir dores nas costas

Lombalgia: 7 dicas eficazes para aliviar e prevenir dores nas costas

Imagem - Veja as tendências de cabelos que marcaram a SPFW

Veja as tendências de cabelos que marcaram a SPFW

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Após desabafo no ‘Encontro’, Patrícia Poeta celebra aniversário ao lado do filho no hospital

Participante deixa Patrícia Poeta sem jeito ao pedir emprego ao vivo na Globo

Carolina Kasting rebate Patrícia Poeta no Encontro e esclarece carreira após 'Terra Nostra'

Patrícia Poeta fala pela primeira vez sobre aborto que sofreu: 'Doloroso'

Irmã de Patrícia Poeta é assaltada: 'tirando alguns arranhões e o susto, estou bem'

Tags:

tv Globo Encontro Globo Jóias Rede Globo Patrícia Poeta

Mais recentes

Imagem - Chuva de bênçãos e fase de muita sorte: 5 signos entram em um dos períodos mais positivos do ano

Chuva de bênçãos e fase de muita sorte: 5 signos entram em um dos períodos mais positivos do ano
Imagem - Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Júlio Cocielo: 'Dias difíceis'

Tata Estaniecki fala pela primeira vez após separação de Júlio Cocielo: 'Dias difíceis'
Imagem - Morador de rua fica milionário após achar anel de diamante e devolver à dona

Morador de rua fica milionário após achar anel de diamante e devolver à dona

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada