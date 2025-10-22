TV

Patrícia Poeta se emociona ao ganhar item que foi de Hebe Camargo: 'Minha ídola para sempre'

Apresentadora recebeu de presente item do acervo de Hebe durante ação beneficente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 13:22

Patrícia Poeta se emociona ao ganhar item que foi de Hebe Camargo Crédito: Reprodução/TV Globo

Patrícia Poeta ganhou um presente cheio de significado nesta quarta-feira (22): um colar que pertenceu à icônica Hebe Camargo. A joia foi entregue à apresentadora do Encontro por Marcello Camargo, filho de Hebe, que participou do programa para divulgar uma ação solidária em homenagem à mãe.

“Vou guardar com o maior carinho. A sua mãe foi e sempre será minha ídola, viu?”, disse Patrícia, emocionada ao receber o presente ao vivo.

Marcello contou que está abrindo parte do acervo pessoal de Hebe para o público, em uma iniciativa que combina nostalgia, moda e solidariedade. “Minha mãe era muito generosa. Ela adorava presentear. Chamava as sobrinhas, juntava roupas e doava. Então, sei que ela está feliz com essa ação. Muita gente me escreve dizendo que queria ter uma lembrança dela — nem que fosse um lenço ou uma bijuteria”, relatou.

O bazar beneficente, organizado em parceria com o brechó Peça Rara, reúne cerca de 500 peças do guarda-roupa de Hebe, entre roupas, bolsas e acessórios, com preços a partir de R$ 49. O item mais caro é um vestido de grife avaliado em R$ 4 mil. Parte da renda será revertida a instituições de caridade.

A exposição e o bazar acontecem na unidade Jardins do Peça Rara, em São Paulo (Rua Haddock Lobo, 920). O evento fechado para convidados acontece nesta quinta-feira (23), e o público em geral poderá adquirir as peças a partir de sexta-feira (24).

“Mais do que moda, é uma forma de manter viva a energia e a generosidade da Hebe”, resumiu Marcello.