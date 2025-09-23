PEDIDO

Participante deixa Patrícia Poeta sem jeito ao pedir emprego ao vivo na Globo

Homem pediu para fazer uma pergunta à Camila Pitanga, mas fez pedido inusitado no “Encontro”

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:59

Situação Crédito: Reprodução | TV Globo

A TV, sobretudo o ao vivo, é palco para várias situações inusitadas e que deixam até alguns apresentadores sem jeito, como Patrícia Poeta ficou durante apresentação do “Encontro” na manhã desta terça-feira (13).

Patrícia Poeta 1 de 16

A apresentadora passou por uma saia justa ‘daquelas’. Enquanto interagia com a plateia, um homem surpreendeu ao pedir um emprego na Globo para a jornalista.

Quando o programa estava chegando ao fim, Yuri tomou coragem e pediu para fazer uma pergunta para a atriz Camila Pitanga, uma das convidadas da programação. Patrícia, no entanto, disse que tinha que ser rápido por causa da direção do programa, mas o homem fez um longo discurso.

“Primeiro eu queria me apresentar, eu sou Yuri Rodrigues, eu também sou artista”, respondeu o integrante da plateia. “20 anos atrás aqui no Faustão, no programa Se Vira nos 30, eu pedi uma oportunidade. Porque eu sempre amei a Globo, amei os artistas, e eu queria, antes de fazer uma pergunta, pedir uma oportunidade para vocês aqui, porque eu estou de volta depois de 20 anos, depois de muitas lutas e vitórias”, disse o homem.

A atitude de Yuri deixou Patrícia visivelmente desconfortável e sem jeito. “Depois você passa o contato para a produção”, disse ela. No entanto, o homem continuou falando.

“Eu amo toda a classe artística, nunca deixei de ser fã de vocês, por mais que eu parei mais tarde, eu tinha um projeto social, que a gente ia nas escolas, cobrava R$ 1, vivia de amor à arte, e os políticos não entendem isso, e a gente tem que valorizar a arte”, disse.