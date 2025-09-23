Acesse sua conta
Participante deixa Patrícia Poeta sem jeito ao pedir emprego ao vivo na Globo

Homem pediu para fazer uma pergunta à Camila Pitanga, mas fez pedido inusitado no “Encontro”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17:59

Situação
Situação Crédito: Reprodução | TV Globo

A TV, sobretudo o ao vivo, é palco para várias situações inusitadas e que deixam até alguns apresentadores sem jeito, como Patrícia Poeta ficou durante apresentação do “Encontro” na manhã desta terça-feira (13).

