Paula Toller tem vitória na Justiça para usar músicas compostas por Leoni na sua turnê de 40 anos de carreira

Cantora poderá usar músicas como “Pintura Íntima” e “Como eu Quero”, na turnê “Amorosa”

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 16:29

Paulla Toller venceu ação contra Leoni
Paulla Toller venceu ação contra Leoni Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Paula Toller recebeu autorização da Justiça para usar as músicas que compôs em parceria com Leoni no show e na produção do vídeo comemorativo da turnê de seus 40 anos de carreira.

