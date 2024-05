Paula Toller perde processo contra Fernando Haddad por uso de hit em 2018

O caso foi analisado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento realizado na terça-feira (14), e todos os ministros seguiram o voto do relator Marco Aurélio Bellizze.

Paula acionou a Justiça do Distrito Federal contra o político e o partido responsabilizando ambos por um vídeo em que ela aparecia cantando o refrão do hit “amor com jeito de virada” e, logo em seguida, era exibida a logo da campanha de Haddad.