Humorista que organizou vaquinha se explica após farsa na doação de R$ 1 milhão de Nego Di

O humorista Badin, o "colono", fez um pronunciamento depois que evidências foram divulgadas indicando que o ex-BBB Dílson Alves da Silva Neto, o Nego Di, teria mentido sobre uma doação para ajudar o Rio Grande do Sul, por conta das enchentes no estado. Apesar de divulgar nas redes sociais uma doação de R$ 1 milhão, Nego Di teria apenas feito um pix de R$ 100 para a vaquinha criada por Badin. A informação veio da quebra do sigilo bancário de Nego Di, que foi preso por suspeita de dar golpes com uma falsa loja digital.