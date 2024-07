FARSA?

Quebra de sigilo lança dúvida sobre doação de R$ 1 milhão de Nego Di ao RS

No dia indicado pelo humorista, ele fez apenas um Pix de R$ 100

Da Redação

Publicado em 20 de julho de 2024 às 15:07

Nego Di Crédito: Reproduçào

O ex-BBB Nego Di, preso no último domingo (14), teve o sigilo bancário quebrado e os documentos encontrados podem ajudar a revelar uma farsa em relação à doação que o influenciador anunciou que fez para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Pelas redes sociais, Nego Di havia divulgado uma doação de R$ 1 milhão para uma vaquinha em prol dos gaúchos. Na data indicada, contudo, ele fez apenas um Pix de R$ 100. A informação é da Band.

"Galera, gostaria de compartilhar com vocês uma decisão que a gente tomou aqui em casa hoje, minha patroa e eu. A gente conversou bastante, e eu fiz uma escolha que não foi fácil, confesso para vocês, mas a gente fez essa escolha de coração. Decidi doar R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul. Mandei R$ 1 milhão para a vaquinha do meu parceiro Badin, que já estava em R$ 50 milhões -eu sou um destes R$ 51 milhões", disse ele nos stories.

Ele continuou: "Eu sou grato por tudo o que o Rio Grande do Sul fez na minha vida. Só sou o que sou por causa do Rio Grande do Sul. É por isso que eu decidi fazer essa doação. É um dinheiro que faz falta para mim, dentro da minha realidade, mas que eu sei que eu posso alcançar com o meu trabalho".

Na época da doação, Nego Di cobrou que outras celebridades, como Xuxa, fizessem doações para o povo gaúcho.

O Ministério Público diz que só vai se manifestar quando analisar os documentos coletados na casa do humorista. O site Vakinha, através do qual Nego Di teria feito a doação, informou que a Lei Geral de Proteção de Dados impede de comentar o assunto.

O humorista Baldin (Colono), que organizou a vaquinha, fez um pronunciamento afirmando que era impossível conferir todas as doações. "Durante as enchentes, ele ajudou muito na divulgação e teve um dia que ele me chamou e falou '"cara, quero doar 1 milhão pra Vakinha". Eu falei "maravilhoso, perfeito". Meu deus, por que eu vou negar uma doação? Falei: "cara, mete bala", lembrou. "Aí ele me mandou aquele comprovante lá e eu postei e agradeci, porque eu tava feliz mesmo, porque ia entrar uma doação de R$ 1 milhão".

O organizador diz que em alguns dias ele recebeu na campanha mais de R$ 10 milhões em doação, por isso não chegou a de Nego Di. O dinheiro foi totalmente administrado pelo Instituto Vakinha, acrescentou.

Prisão

O influenciador foi preso sob suspeita de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de eletrodomésticos por meio de uma loja virtual da qual ele era proprietário.