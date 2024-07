INVESTIGAÇÃO

Nego Di é preso em Florianópolis por golpe em clientes; prejuízo é de R$ 5 milhões

Ele é alvo de uma operação do Ministério Público, deflagrada na sexta (12), por suspeita de lavagem de dinheiro. No entanto, segundo o g1, a prisão preventiva foi decretada por outra investigação, deste estelionato, realizada pela Polícia Civil desde 2022.

As investigações apontam que Nego Di é suspeito de lesar pelo menos 370 pessoas com a venda de produtos por meio de uma loja virtual, mas os produtos nunca foram entregues. A apuração da Polícia Civil indica que a movimentação financeira em contas bancárias ligadas a ele na época, em 2022, passa de R$ 5 milhões.

O sócio de Nego Di na empresa, Anderson Boneti, também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, no ano passado. Ele chegou a ser preso em fevereiro de 2023, mas solto dias depois.

A operação realizada na sexta-feira investiga a suspeita de irregularidades em sorteios virtuais. Com prêmios atraentes, como dinheiro instantâneo via PIX, celulares, videogames e até carros, Nego Di encontrou nas promoções uma forma de engajar o público e ganhar dinheiro. No entanto, segundo o MP, o esquema envolve lavagem de dinheiro.