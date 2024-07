BUSCA E APREENSÃO

Ex-BBB Nego Di é alvo de operação do MP por suspeita de rifas ilegais

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realizou uma operação de busca e apreensão na sexta-feira, 12, contra o influenciador digital e humorista Dilson Alves da Silva Neto, conhecido como Nego Di. A mulher dele também é alvo da operação. Em nota, a defesa informou que não teve acesso aos autos, mas que a "inocência será provada no momento oportuno".

A operação foi realizada no litoral de Santa Catarina e contou com apoio do Gaeco catarinense. A investigação está a cargo do promotor Flávio Duarte, do MPRS. Ele informou que dois veículos de luxo foram apreendidos. Os agentes também encontraram munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas, sem registro. Por causa disso, a mulher foi presa em flagrante.