MÚSICA DE QUALIDADE

Paula Toller comemora 40 anos de carreira com show especial na Concha Acústica do TCA . Veja fotos

Cantora cantou os maiores sucessos da carreira

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de março de 2024 às 10:48

Paula Toller, em Salvador Crédito: Alô Alô Bahia

A cantora Paula Toller se apresentou neste domingo (24), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. O show faz parte da turnê ‘Amorosa’, que celebra 40 anos de carreira da artista. A apresentação reúne sucessos do Kid Abelha e da carreira solo, cantados em uníssono do início ao fim pela plateia.

Sob direção musical de Liminha, ‘Amorosa’ traz clássicos imortalizados na voz de Toller, como "Fixação", "Por Que Não Eu?", "Maio", "A Fórmula do Amor", "Lágrimas e Chuva", "Eu Tive um Sonho" e "Te Amo Pra Sempre". Um dos momentos mais marcantes da noite foi quando a produção do espetáculo distribuiu balões em formato de coração, durante a música “Como Eu Quero”. Houve, ainda, uma justa homenagem a Rita Lee, com "Agora só falta você".

#Salvador #Bahia ♬ som original - Alô Alô Bahia @aloalobahia A cantora #PaulaToller se apresentou neste domingo (24), na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. O show faz parte da turnê ‘Amorosa’, que celebra 40 anos de carreira da artista. A apresentação reúne sucessos do Kid Abelha e da carreira solo, cantados em uníssono do início ao fim pela plateia. Sob direção musical de Liminha, ‘Amorosa’ traz clássicos imortalizados na voz de Toller, como "Fixação", "Por Que Não Eu?", "Maio", "A Fórmula do Amor", "Lágrimas e Chuva", "Eu Tive um Sonho" e "Te Amo Pra Sempre". Um dos momentos mais marcantes da noite foi quando a produção do espetáculo distribuiu balões em formato de coração, durante a música “Como Eu Quero”. Houve, ainda, uma justa homenagem a Rita Lee, com "Agora só falta você". Leia matéria completa e veja fotos no aloalobahia.com. Link na bio. #AloAloBahia