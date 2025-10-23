LUTO

Ator e bailarino Fernando Fecchio morre aos 45 anos

Artista construiu carreira de destaque nos palcos e na TV

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:44

Morre aos 45 anos o ator Fernando Fecchio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator e bailarino Fernando Fecchio, de 45 anos, faleceu nesta quinta-feira (23), deixando um vazio na cena teatral paulista. A confirmação foi feita pela companhia Os Parlapatões, da qual Fernando era integrante ativo e querido. A família do artista não divulgou a causa da morte.

Natural de São Paulo, Fernando se formou pelo Teatro Escola Célia Helena e iniciou sua carreira nos palcos em 1999, com a peça Te Amo Amazônia, de Paulo César Coutinho. Ao longo de mais de duas décadas, atuou em clássicos de autores renomados como William Shakespeare, Tennessee Williams e José Saramago, conquistando reconhecimento e admiração do público e colegas.

Na televisão, participou do seriado Descolados, exibido pela MTV, ampliando sua presença artística para além dos palcos.

Colegas e amigos expressaram profunda tristeza nas redes sociais. O diretor Ruy Cortez escreveu: “Fernandinho era alegria, afeto, carisma e encanto. E, acima de tudo, um artista nato. Perdemos um amigo querido muito cedo. Meus sentimentos mais profundos à família.”

Leonardo Miggiorin comentou: “Sinto muito. Deus o receba.” Gabriel Pinheiro e Pedro Lemos também manifestaram pesar, enquanto Clóvis Torres destacou: “Ele era incrível, sempre uma alegria encontrá-lo. Que seu retorno seja no afeto.”

Christiane Tricerri, atriz e diretora que trabalhou com Fernando na peça Rei Lear, lembrou: “Era lindo, um excelente ator, uma pessoa maravilhosa.”