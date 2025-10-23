Acesse sua conta
Ator e bailarino Fernando Fecchio morre aos 45 anos

Artista construiu carreira de destaque nos palcos e na TV

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 15:44

Morre aos 45 anos o ator Fernando Fecchio Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator e bailarino Fernando Fecchio, de 45 anos, faleceu nesta quinta-feira (23), deixando um vazio na cena teatral paulista. A confirmação foi feita pela companhia Os Parlapatões, da qual Fernando era integrante ativo e querido. A família do artista não divulgou a causa da morte.

Natural de São Paulo, Fernando se formou pelo Teatro Escola Célia Helena e iniciou sua carreira nos palcos em 1999, com a peça Te Amo Amazônia, de Paulo César Coutinho. Ao longo de mais de duas décadas, atuou em clássicos de autores renomados como William Shakespeare, Tennessee Williams e José Saramago, conquistando reconhecimento e admiração do público e colegas.

Na televisão, participou do seriado Descolados, exibido pela MTV, ampliando sua presença artística para além dos palcos.

Colegas e amigos expressaram profunda tristeza nas redes sociais. O diretor Ruy Cortez escreveu: “Fernandinho era alegria, afeto, carisma e encanto. E, acima de tudo, um artista nato. Perdemos um amigo querido muito cedo. Meus sentimentos mais profundos à família.”

Morre aos 45 anos o ator Fernando Fecchio

Morre aos 45 anos o ator Fernando Fecchio por Reprodução/Redes Sociais
Ator Fernando Fecchio por Reprodução/Redes Sociais
Ator Fernando Fecchio por Reprodução/Redes Sociais
Ator Fernando Fecchio por Reprodução/Redes Sociais
Fernando Fecchio no espetáculo 'A Geladeira' por Reprodução/Redes Sociais
Fernando Fecchio em cena do espetáculo 'Os Mequetrefes', do grupo teatral Parlapatões por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Morre aos 45 anos o ator Fernando Fecchio por Reprodução/Redes Sociais

Leonardo Miggiorin comentou: “Sinto muito. Deus o receba.” Gabriel Pinheiro e Pedro Lemos também manifestaram pesar, enquanto Clóvis Torres destacou: “Ele era incrível, sempre uma alegria encontrá-lo. Que seu retorno seja no afeto.”

Christiane Tricerri, atriz e diretora que trabalhou com Fernando na peça Rei Lear, lembrou: “Era lindo, um excelente ator, uma pessoa maravilhosa.”

Nas redes sociais, a companhia Os Parlapatões publicou uma homenagem emocionante: “Perdemos um Parlapatão que pulsou energia dentro e fora de cena. Apaixonado pelo palco e pela trupe, Fernando deixa uma alegria imensa, que permanece em cada gesto, cada cena, cada figurino cuidado com carinho.”

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Prima de Ana Castela que estava grávida morre aos 36 anos

Influencer de alimentação morre após parto em casa com complicação rara

Morre Roque Fonseca, vocalista da banda Brasilian Boys, nesta quinta-feira (16)

Morre Kanchha Sherpa, último sobrevivente da primeira expedição ao topo do Everest, aos 92 anos

Morre Sérgio Mattos, empresário baiano que descobriu Gisele Bündchen e Cauã Reymond

Teatro Morre são Paulo Ator

