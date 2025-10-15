Acesse sua conta
Morre Sérgio Mattos, empresário baiano que descobriu Gisele Bündchen e Cauã Reymond

Sérgio fundou a 40 Graus Models e era um importante booker e descobridor de talentos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 19:42

Sérgio Mattos morreu aos 62 anos
Sérgio Mattos morreu aos 62 anos Crédito: Reprodução / Instagram

Morreu nesta quarta-feira (15) o empresário baiano Sérgio Mattos, aos 62 anos. Nome importante na indústria da moda, ele foi o fundador da agência 40 Graus Models onde atuava como booker e agenciador de modelos. Sérgio foi responsável por descobrir talentos renomados como Gisele Bündchen, Cauã Reymond, Isabeli Fontana e Ana Beatriz Barros.

Segundo fontes próximas, ele enfrentava complicações renais, mas não há confirmação da causa da morte do empresário, que deixa um enorme legado no mundo da moda. 

"Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso amado Sérgio Matos. [...] É com imensa dor que compartilhamos essa notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil", informou o perfil oficial da 40 Graus Models, através de nota publicada na noite desta quarta-feira (15). 

Nota de pesar da 40 graus Models
Nota de pesar da 40 graus Models Crédito: Reprodução

Trajetória de Sérgio 

Radicado na Bahia, Sérgio mudou-se ainda criança para o Rio de Janeiro. No Rio cursou Jornalismo na UFRJ, mas não seguiu a profissão, atuando como modelo e ator, além de trabalhar em lojas e grifes brasileiras. Em 2004,  ele fundou a 40 Graus Models onde se tornou como um importante booker e caça-talentos. 

Serginho, como era chamado, se consolidou como referência no segmento com a sua agência, responsável por impulsionar carreiras no Brasil e mundo afora. 

