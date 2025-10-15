'HESITEI'

Monica Benini conta que terminou com Júnior Lima por motivo inusitado

Modelo abriu decisão do início do relacionamento com os seguidores

Elis Freire

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:12

REprodução Crédito: Junior Lima e Monica Benini

A modelo e designer de joias Monica Benini se abriu aos seus seguidores nesta quarta-feira (15) sobre uma situação vivida no início do relacionamento com o cantor Júnior Lima. Ela contou que terminou o namoro com o irmão de Sandy no passado, por um motivo inusitado: o peso da fama.

Em seus Stories do seu perfil do Instagram, Benini respondeu uma seguidora e sobre a fama de Júnior ter sido ou não um ponto de discussão na relação e respondeu: "Totalmente (risos). Qualquer dia eu conto essa história, mas comecei a namorar com ele anônimo, porque foi em uma viagem que encontramos somente uma brasileira. Quando minha ficha caiu, hesitei. Terminamos o namoro (risos). Me dei uns dias para pensar e acabamos a viagem namorando de novo".

Júnior Lima e Mônica Benini 1 de 12

Monica ainda garantiu que pensou bem na época sobre a decisão: "Foi consciente, eu realmente refleti a respeito e acho que, na época, comecei a namorar com ele apesar de ser famoso. Ele é um cara muito, muito, muito legal, e foi isso que salvou (risos)".