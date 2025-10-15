Monica Benini conta que terminou com Júnior Lima por motivo inusitado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 18:12
A modelo e designer de joias Monica Benini se abriu aos seus seguidores nesta quarta-feira (15) sobre uma situação vivida no início do relacionamento com o cantor Júnior Lima. Ela contou que terminou o namoro com o irmão de Sandy no passado, por um motivo inusitado: o peso da fama.
Em seus Stories do seu perfil do Instagram, Benini respondeu uma seguidora e sobre a fama de Júnior ter sido ou não um ponto de discussão na relação e respondeu: "Totalmente (risos). Qualquer dia eu conto essa história, mas comecei a namorar com ele anônimo, porque foi em uma viagem que encontramos somente uma brasileira. Quando minha ficha caiu, hesitei. Terminamos o namoro (risos). Me dei uns dias para pensar e acabamos a viagem namorando de novo".
Júnior Lima e Mônica Benini
Monica ainda garantiu que pensou bem na época sobre a decisão: "Foi consciente, eu realmente refleti a respeito e acho que, na época, comecei a namorar com ele apesar de ser famoso. Ele é um cara muito, muito, muito legal, e foi isso que salvou (risos)".
Ela ainda comentou sobre as críticas por se recusar a expor seus filhos com Júnior, Otto e Lara, na internet. "Lido [pensando] assim: 'Tadinhos, eles não sabem o que dizem' (risos). Brincadeira. Mas agora, o Felca me ajudou a explanar melhor alguns dos muitos motivos pelos quais, sendo famoso ou não, não expor os filhos na internet é sempre a melhor escolha. Não tenho e nem nunca tive a menor dúvida em relação a isso", ressaltou.