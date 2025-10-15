Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leona e Samuel brigam feio por causa de Sofia em 'Dona de Mim'

O casal vai discutir após decisão de Samuel de tentar a guarda da menina

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:06

Leo e Samuel discutem em
Leo e Samuel discutem em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) vão ter uma discussão feia, em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Tudo começará porque ele acha que Sofia (Elis Cabral) deve voltar a morar na mansão dos Boaz, enquanto a ex-babá, que está com a tutela da garota, defende que ela está bem em São Cristóvão e uma nova mudança não faria bem. 

Sofia acabará ouvindo uma conversa do casal de namorados sobre ela. “Mas então a guarda da Sofia vai voltar pra sua família?”, perguntará Leo. “Eu tenho que me mudar de novo?”, interromperá a menina, preocupada.

Leona e Samuel em "Dona de Mim"

Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo
Leona e Samuel em Dona de Mim por Reprodução
1 de 4
Leona e Samuel em "Dona de Mim" por Reprodução / Globo

“Lá é sua casa, Sofi. Nunca deixou de ser”, dirá Samuel, defendendo que a garota precisa voltar a morar com a família. “Você tem duas casas, meu amor. E é amada em todas elas”, argumentará Leona. 

Discussão quente à sós

Depois, Leo irá procurar Samuel, longe de Sofia, para ter uma conversa séria sobre o assunto. Temendo ficar longe da criança, ela diz que a menina está assustada porque Jaques mora na mansão.

“Você não quer que eu peça a guarda da minha própria irmã?”, questionará Samuel.

“Não foi o que eu disse. Eu só perguntei se você acha mesmo que levar a Sofia de volta pra mansão é a melhor coisa pra ela. Sofia está voltando a se sentir segura. E isso é mais uma mudança em pouquíssimo tempo. O Jaques mora na mansão. E agora passa o dia inteiro em casa, você pensou nisso?”, dirá Leo.

“Você sempre soube que a guarda era temporária”, lembrará o jovem, que em seguida será dura com a amada e vai disparar: “Leo, por favor. A palavra final não é sua. Não insiste”, decreta ele.

Samuel deixará claro que Sofia é parte da família Boaz, e não da família de Leo, o que chateará a protagonista e bagunçará os sentimentos da pequena. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30. 

Leia mais

Imagem - Abel reaparece em 'Dona de Mim' no capítulo desta quarta (15)

Abel reaparece em 'Dona de Mim' no capítulo desta quarta (15)

Imagem - Nova jogada de Jaques vai causar a maior reviravolta em 'Dona de Mim'

Nova jogada de Jaques vai causar a maior reviravolta em 'Dona de Mim'

Imagem - Confira o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 13/10 a 18/10

Confira o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 13/10 a 18/10

Tags:

Dona de mim Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos