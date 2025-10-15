NOVELA DAS 7

Leona e Samuel brigam feio por causa de Sofia em 'Dona de Mim'

O casal vai discutir após decisão de Samuel de tentar a guarda da menina

Elis Freire

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:06

Leo e Samuel discutem em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Leona (Clara Moneke) e Samuel (Juan Paiva) vão ter uma discussão feia, em "Dona de Mim", novela das 7 da TV Globo. Tudo começará porque ele acha que Sofia (Elis Cabral) deve voltar a morar na mansão dos Boaz, enquanto a ex-babá, que está com a tutela da garota, defende que ela está bem em São Cristóvão e uma nova mudança não faria bem.

Sofia acabará ouvindo uma conversa do casal de namorados sobre ela. “Mas então a guarda da Sofia vai voltar pra sua família?”, perguntará Leo. “Eu tenho que me mudar de novo?”, interromperá a menina, preocupada.

Leona e Samuel em "Dona de Mim" 1 de 4

“Lá é sua casa, Sofi. Nunca deixou de ser”, dirá Samuel, defendendo que a garota precisa voltar a morar com a família. “Você tem duas casas, meu amor. E é amada em todas elas”, argumentará Leona.

Discussão quente à sós

Depois, Leo irá procurar Samuel, longe de Sofia, para ter uma conversa séria sobre o assunto. Temendo ficar longe da criança, ela diz que a menina está assustada porque Jaques mora na mansão.

“Você não quer que eu peça a guarda da minha própria irmã?”, questionará Samuel.

“Não foi o que eu disse. Eu só perguntei se você acha mesmo que levar a Sofia de volta pra mansão é a melhor coisa pra ela. Sofia está voltando a se sentir segura. E isso é mais uma mudança em pouquíssimo tempo. O Jaques mora na mansão. E agora passa o dia inteiro em casa, você pensou nisso?”, dirá Leo.

“Você sempre soube que a guarda era temporária”, lembrará o jovem, que em seguida será dura com a amada e vai disparar: “Leo, por favor. A palavra final não é sua. Não insiste”, decreta ele.

Samuel deixará claro que Sofia é parte da família Boaz, e não da família de Leo, o que chateará a protagonista e bagunçará os sentimentos da pequena.