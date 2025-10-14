NOVELA DAS 7

Abel reaparece em 'Dona de Mim' no capítulo desta quarta (15)

Pai de Sofia surgirá para a menina em cena emocionante

Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:44

Abel aparecerá na novela das sete Crédito: Reprodução

Abel (Tony Ramos) voltará às telinhas de "Dona de Mim" no capítulo desta quarta-feira (15). A aparição ocorrerá durante um sonho de sua filha Sofia (Elis Cabral), já que ele morreu em um acidente trágico.

A garota que está sob a tutela de sua antiga babá Leo (Clara Moneke) estará lidando com a saudade do pai e com as mudanças em sua rotina familiar, quando ela sonhará com o familiar. O momento será muito especial e o personagem de Abel apontará para o coração e a mente de Sofia, reforçando que seu amor por ela permanece vivo, mesmo que em outra dimensão.

A cena ficará ainda mais emocionante quando o dedal do avô rolará até ela, que o colocará no dedo, tendo sua coragem reestabelecida no coração em um momento difícil de sua vida na trama.

A menina precisará de força nos próximos capítulos já que Filipa (Claudia Abreu) entrará na Justiça pedindo a sua guarda para que ela volte a morar na mansão das Boaz ao lado dos seus familiares. Tudo será um grande plano maligno de Jacques.