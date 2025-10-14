Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Abel reaparece em 'Dona de Mim' no capítulo desta quarta (15)

Pai de Sofia surgirá para a menina em cena emocionante

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:44

Abel aparecerá na novela das sete
Abel aparecerá na novela das sete Crédito: Reprodução

Abel (Tony Ramos) voltará às telinhas de "Dona de Mim" no capítulo desta quarta-feira (15). A aparição ocorrerá durante um sonho de sua filha Sofia (Elis Cabral), já que ele morreu em um acidente trágico.

A garota que está sob a tutela de sua antiga babá Leo (Clara Moneke) estará lidando com a saudade do pai e com as mudanças em sua rotina familiar, quando ela sonhará com o familiar. O momento será muito especial e o personagem de Abel apontará para o coração e a mente de Sofia, reforçando que seu amor por ela permanece vivo, mesmo que em outra dimensão.

Abel e Sofia em "Dona de Mim"

Abel reencontra Sofia após acidente em "Dona de Mim" por Reprodução
Abel voltará no sonho de Jacques em "Dona de Mim" por Reprodução
Acidente de Abel em "Dona de Mim" por Reprodução/TV Globo
Grave acidente de Abel em 'Dona de Mim' vai ao ar nesta semana por Reprodução / TV Globo
Abel (Tony Ramos) em Dona de Mim por Reprodução / TV Globo
Sofia (Elis Cabral) em "Dona de Mim" por Reprodução / Gshow
Sofia (Elis Cabral) em Dona de Mim por Reprodução
1 de 7
Abel reencontra Sofia após acidente em "Dona de Mim" por Reprodução

A cena ficará ainda mais emocionante quando o dedal do avô rolará até ela, que o colocará no dedo, tendo sua coragem reestabelecida no coração em um momento difícil de sua vida na trama.

A menina precisará de força nos próximos capítulos já que Filipa (Claudia Abreu) entrará na Justiça pedindo a sua guarda para que ela volte a morar na mansão das Boaz ao lado dos seus familiares. Tudo será um grande plano maligno de Jacques

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30.

Leia mais

Imagem - Nova jogada de Jaques vai causar a maior reviravolta em 'Dona de Mim'

Nova jogada de Jaques vai causar a maior reviravolta em 'Dona de Mim'

Imagem - Confira o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 13/10 a 18/10

Confira o resumo da semana de 'Dona de Mim': capítulos de 13/10 a 18/10

Imagem - 'Dona de Mim': Rosa surpreende ao revelar último desejo antes de morrer

'Dona de Mim': Rosa surpreende ao revelar último desejo antes de morrer

Tags:

Globo Novela

Mais recentes

Imagem - Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)
Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja
Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa