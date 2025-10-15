DESFECHO

Lucimar vai ficar rica em 'Vale Tudo' como na versão original? Entenda

Em 1988, a personagem interpretada por Maria Gladys ganhou uma bolada

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:31

Com “Vale tudo” em seus últimos três capítulos, algumas questões sobre os desfechos dos personagens vieram à tona. Uma delas é sobre o futuro de Lucimar (Ingrid Gaigher), já que na versão original de 1988 a personagem interpretada por Maria Gladys ganhou uma bolada no final da novela, ficou rica e resolveu ir para fora do país.

A história pode se repetir já que, recentemente, Lucimar se casou com Vasco (Thiago Martins), dono do bar que resolveu fazer um bolão entre os moradores de Vila Isabel após a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) sobre quem será o assassino. A jovem achou a atitude desrespeitosa de início, mas depois mudou de ideia e até resolver participar.

Em 1988, Lucimar (Maria Gladys) ganhou muito dinheiro com a morte da vilã de uma forma semelhante. Ela apostou o número da sepultura de Odete (Beatriz Segall). A empregada doméstica quase ficou sem o dinheiro, já que foi assaltada, e os bandidos levaram a bolsa onde estava o talão da aposta. Porém, Gildo, que no remake se tornou Gilda (Letícia Vieira), conseguiu recuperar os pertences dela.

Na versão original, após ficar fica, Lucimar passou um período no exterior e, no último capítulo, ela retornou ao Brasil usando um penteado parecido com o de Odete e acompanhada por um amante mais novo.

Reta final de ‘Vale Tudo’

A reta final de "Vale Tudo" promete fortes emoções, mistério e reviravoltas que vão marcar a história da teledramaturgia brasileira. A novela entra em sua última semana, entre os dias 13 e 18 de outubro, com segredos sendo expostos, personagens em colapso e a grande revelação sobre quem matou Odete Roitman.

Além do aguardado desfecho, a trama mostrará os impactos dos crimes de Marco Aurélio (Alexandre Nero), a disputa de poder na TCA e os dilemas vividos por Fátima (Bella Campos), Raquel (Taís Araujo) e Afonso (Humberto Carrão).