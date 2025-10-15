Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Lucimar vai ficar rica em 'Vale Tudo' como na versão original? Entenda

Em 1988, a personagem interpretada por Maria Gladys ganhou uma bolada

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 17:31

Maria Gladys nas duas versões de
Maria Gladys nas duas versões de "Vale Tudo" (1988X2025) Crédito: Reprodução

Com “Vale tudo” em seus últimos três capítulos, algumas questões sobre os desfechos dos personagens vieram à tona. Uma delas é sobre o futuro de Lucimar (Ingrid Gaigher), já que na versão original de 1988 a personagem interpretada por Maria Gladys ganhou uma bolada no final da novela, ficou rica e resolveu ir para fora do país. 

A história pode se repetir já que, recentemente, Lucimar se casou com Vasco (Thiago Martins), dono do bar que resolveu fazer um bolão entre os moradores de Vila Isabel após a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) sobre quem será o assassino. A jovem achou a atitude desrespeitosa de início, mas depois mudou de ideia e até resolver participar. 

Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo

Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução
1 de 11
Ingrid Gaigher vive Lucimar, em Vale Tudo por Reprodução

Em 1988, Lucimar (Maria Gladys) ganhou muito dinheiro com a morte da vilã de uma forma semelhante. Ela apostou o número da sepultura de Odete (Beatriz Segall). A empregada doméstica quase ficou sem o dinheiro, já que foi assaltada, e os bandidos levaram a bolsa onde estava o talão da aposta. Porém, Gildo, que no remake se tornou Gilda (Letícia Vieira), conseguiu recuperar os pertences dela. 

Na versão original, após ficar fica, Lucimar passou um período no exterior e, no último capítulo, ela retornou ao Brasil usando um penteado parecido com o de Odete e acompanhada por um amante mais novo. 

Reta final de ‘Vale Tudo’

A reta final de "Vale Tudo" promete fortes emoções, mistério e reviravoltas que vão marcar a história da teledramaturgia brasileira. A novela entra em sua última semana, entre os dias 13 e 18 de outubro, com segredos sendo expostos, personagens em colapso e a grande revelação sobre quem matou Odete Roitman.

Além do aguardado desfecho, a trama mostrará os impactos dos crimes de Marco Aurélio (Alexandre Nero), a disputa de poder na TCA e os dilemas vividos por Fátima (Bella Campos), Raquel (Taís Araujo) e Afonso (Humberto Carrão).

“Vale Tudo” é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir de 22h20, com exceção da quarta-feira, quando o capítulo vai ao ar mais cedo, às 20h35, por causa da transmissão do futebol.

Leia mais

Imagem - Salários milionários dos atores de 'Vale Tudo' vazam e revela quem mais lucrou na novela; confira

Salários milionários dos atores de 'Vale Tudo' vazam e revela quem mais lucrou na novela; confira

Imagem - Que horas começa Vale Tudo nesta quarta-feira (15)? Globo exibe capítulo decisivo com novas revelações

Que horas começa Vale Tudo nesta quarta-feira (15)? Globo exibe capítulo decisivo com novas revelações

Imagem - Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha é pressionada após confissão e novos flashbacks revelam reviravolta chocante

Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha é pressionada após confissão e novos flashbacks revelam reviravolta chocante

Tags:

Globo Elenco de "vale Tudo" Vale Tudo

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos