Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Que horas começa Vale Tudo nesta quarta-feira (15)? Globo exibe capítulo decisivo com novas revelações

Com apenas dois capítulos restantes, o público segue dividido e ansioso para descobrir quem matou Odete Roitman

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:37

Guilherme Magon, o Leonardo de
Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A quarta-feira (15) promete fortes emoções para quem acompanha o remake de Vale Tudo. O capítulo vai ao ar na Globo a partir das 20h40, logo após o Jornal Nacional, e deve trazer cenas decisivas na reta final da novela das nove.

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
Odete Roitman por Beatriz Damy/TV Globo
1 de 9
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' por Reprodução

O episódio mostrará novos flashbacks que revelam conflitos intensos entre Odete Roitman (Débora Bloch) e Heleninha (Paolla Oliveira) antes do crime. Solange (Alice Wegmann) se prepara para o nascimento dos gêmeos, enquanto Maria de Fátima (Bella Campos) enfrenta as consequências de suas atitudes durante a gravidez.

Leia mais

Imagem - Antes de escândalo, padre flagrado com noiva de fiel comandava blog 'Alô, Meu Deus' na internet

Antes de escândalo, padre flagrado com noiva de fiel comandava blog 'Alô, Meu Deus' na internet

Imagem - Dinheiro e amor: Leão, Libra e mais 3 signos vão viver semana de sorte

Dinheiro e amor: Leão, Libra e mais 3 signos vão viver semana de sorte

Imagem - Signos de Câncer e Peixes sofrerão baque e abalo emocional que vão transformar a vida de ambos

Signos de Câncer e Peixes sofrerão baque e abalo emocional que vão transformar a vida de ambos

Nos bastidores da TCA, Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Fabrício Boliveira) assinam documentos que podem mudar os rumos da empresa, aumentando ainda mais a tensão entre os personagens.

Com apenas dois capítulos restantes, o público segue dividido e ansioso para descobrir quem matou Odete Roitman. A identidade do assassino será revelada no último capítulo, que vai ao ar nesta sexta-feira (17).

Quer que eu monte versões alternativas de título, mais voltadas para SEO e clique no Discover?

Tags:

Globo Novela Vale Tudo Novelas da Rede Globo

Mais recentes

Imagem - O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão

O dia de hoje (16 de outubro) terá viradas e respostas alguns signos; veja a previsão
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
Imagem - Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

Conteúdo erótico é a próxima novidade do ChatGPT: “tratar adultos como adultos”

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil
01

Como é a mansão de R$ 250 milhões de Márcio Garcia, a mais cara do Brasil

Imagem - Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias
02

Prepare-se: 4 signos vão enfrentar uma perda forte e transformadora nos próximos dias

Imagem - Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz
03

Mulher diz que foi levada a posto policial e obrigada a fazer sexo oral em PM após ser parada em blitz

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
04

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos