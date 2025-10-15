NOVELA

Que horas começa Vale Tudo nesta quarta-feira (15)? Globo exibe capítulo decisivo com novas revelações

Com apenas dois capítulos restantes, o público segue dividido e ansioso para descobrir quem matou Odete Roitman

Fernanda Varela

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15:37

Guilherme Magon, o Leonardo de "Vale Tudo" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A quarta-feira (15) promete fortes emoções para quem acompanha o remake de Vale Tudo. O capítulo vai ao ar na Globo a partir das 20h40, logo após o Jornal Nacional, e deve trazer cenas decisivas na reta final da novela das nove.

O episódio mostrará novos flashbacks que revelam conflitos intensos entre Odete Roitman (Débora Bloch) e Heleninha (Paolla Oliveira) antes do crime. Solange (Alice Wegmann) se prepara para o nascimento dos gêmeos, enquanto Maria de Fátima (Bella Campos) enfrenta as consequências de suas atitudes durante a gravidez.

Nos bastidores da TCA, Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Fabrício Boliveira) assinam documentos que podem mudar os rumos da empresa, aumentando ainda mais a tensão entre os personagens.

Com apenas dois capítulos restantes, o público segue dividido e ansioso para descobrir quem matou Odete Roitman. A identidade do assassino será revelada no último capítulo, que vai ao ar nesta sexta-feira (17).