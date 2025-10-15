Acesse sua conta
Salários milionários dos atores de 'Vale Tudo' vazam e revela quem mais lucrou na novela; confira

Valores dos cachês dos atores da novela das 9 chegam a milhões de reais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:54

Salários milionários de 'Vale Tudo' vazam e revelam quem mais lucrou na novela
Salários milionários de 'Vale Tudo' vazam e revelam quem mais lucrou na novela Crédito: Reprodução/TV Globo

Os bastidores do remake de Vale Tudo continuam dando o que falar e, desta vez, o motivo é o alto valor pago às estrelas da trama. Segundo informações divulgadas pelo portal Observatório da TV, os salários milionários do elenco da novela da TV Globo chamam atenção e mostram quem realmente faturou alto com a produção.

No topo da lista está Débora Bloch, intérprete da temida Odete Roitman, que se tornou a atriz mais bem paga do elenco. Somando cachê fixo, contratos de imagem e participações em ações publicitárias ligadas à novela, a artista teria acumulado mais de R$ 3 milhões ao longo das gravações. O destaque de sua personagem na reta final da história justificaria o valor expressivo.

Fontes ligadas à emissora revelam que o desempenho de Débora elevou ainda mais sua valorização interna, consolidando-a como uma das atrizes mais prestigiadas e disputadas da casa.

Logo atrás da veterana estão Carolina Dieckmann, Paolla Oliveira e Taís Araújo, com ganhos estimados em torno de R$ 1 milhão bruto por obra. Além do salário fixo, as três atrizes também lucram com contratos de publicidade e campanhas de marcas parceiras, impulsionadas pela visibilidade da novela no horário nobre.

Menina de 14 anos acertou assassina de Odete Roitman no concurso nacional de 'Vale tudo' em 1988

Escrita por Manuela Dias, baseada no clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Vale Tudo conta com direção artística de Paulo Silvestrini e produção executiva de Lucas Zardo. 

Os valores revelados confirmam o peso da superprodução da emissora. De acordo com o Observatório da TV, artistas com grande apelo popular podem multiplicar seus ganhos por meio de publicidade, ações digitais e contratos paralelos, mostrando que, na televisão brasileira, o talento e o carisma ainda são sinônimos de cifras milionárias.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Que horas começa Vale Tudo nesta quarta-feira (15)? Globo exibe capítulo decisivo com novas revelações

Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha é pressionada após confissão e novos flashbacks revelam reviravolta chocante

Fátima entrega filho recém-nascido a Raquel em ‘Vale Tudo’; veja foto

Substituta de 'Vale Tudo', 'Três Graças' dará destaque a personagens LGBTQIA+

'Vale Tudo': Perito analisa cena da morte de Odete Roitman e diz que só Leonardo ou Fátima poderiam ter atirado

Tags:

Vale Tudo Salários

