Salários milionários dos atores de 'Vale Tudo' vazam e revela quem mais lucrou na novela; confira

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:54
Os bastidores do remake de Vale Tudo continuam dando o que falar e, desta vez, o motivo é o alto valor pago às estrelas da trama. Segundo informações divulgadas pelo portal Observatório da TV, os salários milionários do elenco da novela da TV Globo chamam atenção e mostram quem realmente faturou alto com a produção.
No topo da lista está Débora Bloch, intérprete da temida Odete Roitman, que se tornou a atriz mais bem paga do elenco. Somando cachê fixo, contratos de imagem e participações em ações publicitárias ligadas à novela, a artista teria acumulado mais de R$ 3 milhões ao longo das gravações. O destaque de sua personagem na reta final da história justificaria o valor expressivo.
Fontes ligadas à emissora revelam que o desempenho de Débora elevou ainda mais sua valorização interna, consolidando-a como uma das atrizes mais prestigiadas e disputadas da casa.
Logo atrás da veterana estão Carolina Dieckmann, Paolla Oliveira e Taís Araújo, com ganhos estimados em torno de R$ 1 milhão bruto por obra. Além do salário fixo, as três atrizes também lucram com contratos de publicidade e campanhas de marcas parceiras, impulsionadas pela visibilidade da novela no horário nobre.
Escrita por Manuela Dias, baseada no clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Vale Tudo conta com direção artística de Paulo Silvestrini e produção executiva de Lucas Zardo.
Os valores revelados confirmam o peso da superprodução da emissora. De acordo com o Observatório da TV, artistas com grande apelo popular podem multiplicar seus ganhos por meio de publicidade, ações digitais e contratos paralelos, mostrando que, na televisão brasileira, o talento e o carisma ainda são sinônimos de cifras milionárias.