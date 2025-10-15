BASTIDORES

Salários milionários dos atores de 'Vale Tudo' vazam e revela quem mais lucrou na novela; confira

Valores dos cachês dos atores da novela das 9 chegam a milhões de reais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 16:54

Salários milionários de 'Vale Tudo' vazam e revelam quem mais lucrou na novela Crédito: Reprodução/TV Globo

Os bastidores do remake de Vale Tudo continuam dando o que falar e, desta vez, o motivo é o alto valor pago às estrelas da trama. Segundo informações divulgadas pelo portal Observatório da TV, os salários milionários do elenco da novela da TV Globo chamam atenção e mostram quem realmente faturou alto com a produção.

No topo da lista está Débora Bloch, intérprete da temida Odete Roitman, que se tornou a atriz mais bem paga do elenco. Somando cachê fixo, contratos de imagem e participações em ações publicitárias ligadas à novela, a artista teria acumulado mais de R$ 3 milhões ao longo das gravações. O destaque de sua personagem na reta final da história justificaria o valor expressivo.

Fontes ligadas à emissora revelam que o desempenho de Débora elevou ainda mais sua valorização interna, consolidando-a como uma das atrizes mais prestigiadas e disputadas da casa.

Logo atrás da veterana estão Carolina Dieckmann, Paolla Oliveira e Taís Araújo, com ganhos estimados em torno de R$ 1 milhão bruto por obra. Além do salário fixo, as três atrizes também lucram com contratos de publicidade e campanhas de marcas parceiras, impulsionadas pela visibilidade da novela no horário nobre.

Escrita por Manuela Dias, baseada no clássico de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, Vale Tudo conta com direção artística de Paulo Silvestrini e produção executiva de Lucas Zardo.