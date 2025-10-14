Substituta de 'Vale Tudo', 'Três Graças' dará destaque a personagens LGBTQIA+

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:21
A nova novela das 9 da TV Globo, "Três Graças" terá pelo menos três personagens LGBTQUIAP+ em destaque na trama. As figuras centrais da história trarão, mesmo que de forma indireta, o debate sobre a diversidade para a telenovela, com uma família homoafetiva e um casal entre uma pessoa cis uma pessoas trans.
Miguel Falabella e Samuel de Assis vão interpretar o casal Kasper e João Rubens. Os dois trabalham como sócios na venda de peças de arte e terão uma filha adotiva juntos, Maggye (Mell Muzillo). Kasper, papel de Falabella, será um homem ambicioso e bem-sucedido e estará ligado aos vilões da história, Arminda (Grazi Massafera) e Santiago Ferrette (Murilo Benício). Os três se envolverão em um esquema criminoso no mercado farmacêutico.
Três Graças
Já a atriz trans Gabriela Loran viverá Viviane. Ativista, ela já atuou em três novelas da Globo, "Malhação: Vidas Brasileiras (2018)", "Cara e Coragem (2022)" e "Renascer (2024)".
Na trama da substituta de "Vale Tudo", ela formará um par romântico com Pedro Novaes, que volta às telinhas após um dos papéis principais na recente "Garota do Momento". Ele será Leonardo, filho do vilão Ferrette.
"Três Graças" estreia na próxima segunda-feira (20) a partir das 21h20.