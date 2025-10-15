Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha é pressionada após confissão e novos flashbacks revelam reviravolta chocante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:38
A reta final de Vale Tudo segue tensa nesta quarta-feira (15). Heleninha (Paola Oliveira) volta a ser o principal foco dos interrogatórios sobre o assassinato de Odete Roitman, enquanto Celina (Malu Galli) ganha protagonismo na delegacia com depoimentos que podem mudar o rumo da investigação.
Signos dos personagens de Vale Tudo
Novos flashbacks mostram discussões acaloradas entre Heleninha e Odete (Debora Bloch), reacendendo suspeitas antigas. Ao mesmo tempo, César Ribeiro (Cauã Reymond) aparece assinando documentos misteriosos e toma uma decisão que pode redefinir seu destino nos últimos capítulos da novela.