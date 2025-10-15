Acesse sua conta
Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha é pressionada após confissão e novos flashbacks revelam reviravolta chocante

Novas lembranças trazem à tona detalhes que podem mudar o rumo da investigação sobre a morte de Odete Roitman

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:38

Helena Roitman
Helena Roitman Crédito: Reprodução

A reta final de Vale Tudo segue tensa nesta quarta-feira (15). Heleninha (Paola Oliveira) volta a ser o principal foco dos interrogatórios sobre o assassinato de Odete Roitman, enquanto Celina (Malu Galli) ganha protagonismo na delegacia com depoimentos que podem mudar o rumo da investigação.

Signos dos personagens de Vale Tudo

Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo
Raquel é uma virginiana nata: metódica em suas funções, honesta, trabalhadora e coerente com suas convicções por Reprodução/TV Globo
Maria de Fátima é uma vilã escorpiana. Ela molda sua história através da intensidade e da ambição, com inteligência para sempre se sair por cima nas situações por Reprodução / TV Globo
Marco Aurélio é do signo de Áries. Impulsivo, comunicativo e frio, ele é descrito como carrasco pelos outros personagens da novela. Além disso, está disposto a qualquer coisa para alcançar o topo por Reprodução
Solange Duprat não se deixa ser manipulada, é independente, gosta de ser admirada e mantém uma postura sociável, qualidades do signo de Gêmeos por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman enfrenta uma luta contra o alcoolismo, com os dramas e os desafios emocionais da doença. A sensibilidade da personagem e a conexão que ela demonstra com a família são características do signo de Peixes. por Manoella Mello/TV Globo
Ivan é de Libra. Está sempre em busca da conciliação e preza pelo confortável. Também sofre com a indecisão em meio a tanta corrupção por Reprodução/TV Globo
Celina é protetora e sensível, e tenta família unida e preservar os valores morais. Com seu instinto cuidador, é do signo de Câncer por TV Globo/Divulgação
1 de 8
Uma das vilãs mais amadas da televisão brasileira, Odete Roitman é leonina. Admirada e temida por todos, tem necessidade de sempre estar no topo e costuma a sempre dizer o que está pensando por Reprodução/TV Globo

Novos flashbacks mostram discussões acaloradas entre Heleninha e Odete (Debora Bloch), reacendendo suspeitas antigas. Ao mesmo tempo, César Ribeiro (Cauã Reymond) aparece assinando documentos misteriosos e toma uma decisão que pode redefinir seu destino nos últimos capítulos da novela.

