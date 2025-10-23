Acesse sua conta
Mulher espanca namorada até a morte para 'tentar tirar espíritos'

As duas moravam juntas e se relacionavam há mais de 2 anos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18:48

Assombração e morte
Assombração e morte Crédito: Free Pik

Um crime assustador e com motivações inusitadas chocou as redes sociais nos últimos dias. Uma mulher de 43 anos assassinou a própria namorada na casa onde moravam juntas e alegou à Justiça que estava tentando "tirar os espíritos" que estavam nela durante uma uma briga. O caso ocorreu no município de Três Lagoas e foi presa na tarde dessa terça-feira (21) pela Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS).

A vítima desse crime que parece ter saído de um filme de terror foi Solene Aparecida Ferreira Correa, de 46 anos, que foi esganada até a morte, dentro da residência onde ambas moravam, por volta das 14h30.

Vizinhos escutaram a briga e acionaram o 190, informando que uma mulher estaria ferida. No local, a equipe policial encontrou a suspeita na frente da casa. Ela se entregou e confessou ter matado a companheira que se relacionava há cerca de dois anos. 

Na residência, Solene foi encontrada sem vida, caída ao chão, com sinais de violência.

A 'justificativa'

Em interrogatório, a suspeita, identificada como Laura Rosa Gonçalves, relatou que as duas tiveram discussão motivada por ciúmes e questões financeiras. Foi aí que elas teriam entrado em luta corporal e Solene teria dado uma faca em Laura. A criminosa, então, imobilizou a a companheira pelo pescoço.

Mesmo após já ter retirado a faca da mão da vítima, ela continuou a espancando, segundo ela, por acreditar que a vítima estava incorporada por espíritos no momento da briga. A justificativa foi uma tentativa de tentar tirá-los do corpo da namorada, agora morta. 

