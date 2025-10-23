Acesse sua conta
Chef paraense se recusa a cozinhar para príncipe William após exigência 'inusitada'

Chef desistiu de preparar o jantar as vésperas do Earthshot Prize 2025

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:14

Príncipe William
Príncipe William Crédito: Reprodução

Um dos chefs mais respeitados do Pará, Saulo Jennings, surpreendeu ao anunciar que não vai mais cozinhar para o príncipe William durante sua visita ao Brasil, em novembro. O motivo da recusa? Uma exigência considerada “sem sentido” pelo próprio cozinheiro: o cardápio do evento precisaria ser inteiramente vegano, sem qualquer ingrediente de origem animal.

A decisão veio às vésperas do Earthshot Prize 2025, premiação ambiental idealizada pelo filho da princesa Diana, que será realizada no dia 5 de novembro, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O jantar oficial do evento reunirá cerca de 700 convidados, e inicialmente seria comandado por Saulo Jennings, da Casa do Saulo (PA), e pela chef carioca Tati Lund, do Org Bistrô.

No entanto, ao saber que nem peixe, nem leite, nem queijo poderiam ser usados nas receitas, o chef paraense decidiu abrir mão da missão. “Não faz sentido deixar os peixes da Amazônia de lado. É parte da nossa identidade, da cultura e da força da região”, afirmou Saulo em entrevista.

Apesar da repercussão, o chef garantiu que não se trata de preconceito contra a culinária vegana. Ele lembrou que o próprio restaurante que comanda em Belém foi um dos primeiros na região a incluir opções sem carne no cardápio. O impasse, segundo ele, está na proposta de representar a gastronomia amazônica sem poder utilizar ingredientes tradicionais.

“Os britânicos vêm da terra do fish and chips, e agora não comem peixe?”, questionou Saulo, destacando a contradição de excluir o principal símbolo da culinária regional.

Chef paraense recusa convite para cozinhar para príncipe William

Príncipe William por Shutterstock
Chef paraense Saulo Jennings por Reprodução/Redes Sociais
A chef Tati Lund é quem vai assinar o menu para o evento do príncipe William no Rio de Janeiro por Reprodução/Redes Sociais
Chef paraense Saulo Jennings por Reprodução/Redes Sociais
Chef paraense Saulo Jennings por Reprodução/Redes Sociais
Kate Middleton e Príncipe William em Museu de Londres por Getty Images
Príncipe William por Reprodução
1 de 7
Príncipe William por Shutterstock

Fontes próximas à organização do evento afirmam que a decisão de adotar um menu totalmente vegetal veio de assessores da equipe do príncipe mas não há confirmação se a orientação partiu do próprio William. A medida também segue uma tradição da família real, que evita frutos do mar e alimentos crus durante viagens internacionais, por motivos de segurança alimentar.

Mesmo fora do jantar de gala, Saulo não ficará de fora da agenda oficial: o chef participará da COP30, em Belém, onde será responsável por servir pratos às delegações da China e da Dinamarca.

Com a saída do paraense, o comando da cozinha do Earthshot Prize ficará sob responsabilidade da chef Tati Lund, que dirige um dos restaurantes vegetarianos mais premiados do Rio de Janeiro e recentemente foi reconhecida pelo Prêmio Rio Show Gastronomia como destaque na categoria.

A visita do príncipe William ao Brasil inclui ainda compromissos ambientais e encontros políticos em Belém, reforçando a pauta de sustentabilidade que o acompanha desde a criação do prêmio em 2020.

