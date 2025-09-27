Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novos documentos do caso Epstein citam Elon Musk e príncipe Andrew

Arquivos divulgados pelo Congresso dos EUA revelam ligações de figuras públicas com o criminoso sexual Jeffrey Epstein

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 12:36

Elon Musk
Elon Musk Crédito: Shutterstock

Democratas do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos EUA divulgaram recentemente novos documentos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, entre eles registros que mencionam o bilionário Elon Musk e o príncipe Andrew, irmão do rei Charles III.

Os arquivos, produzidos pelo espólio de Epstein, incluem mensagens telefônicas, registros de voos, manifestos de aeronaves, livros-razão financeiros e a agenda diária do financista, que morreu em sua cela em Nova York em 2019, um caso oficialmente concluído como suicídio.

Veja 10 curiosidades sobre Elon Musk

Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução
Criou um videogame aos 12 anos: Desenvolveu e vendeu o jogo Blastar por US$ 500 por Reprodução
Abandonou Stanford após 2 dias: Ingressou na universidade em 1995, mas deixou o curso para fundar a Zip2 por Reprodução
Participou de filmes e séries: Fez participações especiais em "Homem de Ferro 2", "The Big Bang Theory", "Os Simpsons" e "Rick and Morty" por Reprodução
Não fundou a Tesla: Entrou na empresa como investidor e presidente do conselho, após a fundação por Martin Eberhard e Marc Tarpenning por Shutterstock
Tem 10 filhos vivos: Cinco com Justine Wilson, três com Grimes e dois com Shivon Zilis por Shutterstock
Dormia no chão no início da carreira: Durante os primeiros anos em que fundou empresas, ele chegou a dormir no chão do escritório por Shutterstock
Gosta de ficção científica: Livros como "Fundação" de Isaac Asimov e "O Guia do Mochileiro das Galáxias" influenciaram sua visão de futuro por Shutterstock
Ofereceu seu esperma para amigos: Para ajudar a aumentar a população mundial, ele teria oferecido seu esperma a amigos, segundo fontes próximas por Shutterstock
Mudanças de humor intensas: Ele alterna entre "modo engenheiro", "modo demônio" e "modo bobão", conforme relatos de pessoas próximas por Shutterstock
1 de 10
Nascido na África do Sul: Ele nasceu em Pretória, em 28 de junho de 1971, filho de uma modelo canadense e um engenheiro sul-africano por Reprodução

Segundo os documentos, Musk teria sido convidado para visitar a ilha de Epstein em dezembro de 2014, enquanto um manifesto de voo datado de maio de 2000 indica que o príncipe Andrew estava entre os passageiros em um trajeto de Nova Jersey à Flórida. Uma anotação nos registros de 6 de dezembro de 2014 observa: "Lembrete: Elon Musk irá para a ilha em 6 de dezembro (isso ainda está acontecendo?)".

Segundo a BBC, o príncipe Andrew negou qualquer irregularidade. Musk, por sua vez, já havia dito que Epstein o havia convidado para a ilha, mas afirmou que ele recusou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Trump foi avisado que seu nome aparecia em arquivos de Epstein, diz jornal

Trump, Musk, Clinton: veja o que se sabe sobre a 'lista de Epstein'

Governo Trump descarta lista secreta de clientes e assassinato de Epstein após anos de conspirações

Em recuo, Elon Musk apaga tuíte que liga Trump a caso Epstein

Morre aos 41 anos principal acusadora de Epstein e do príncipe Andrew

Além de Musk e do príncipe Andrew, os arquivos citam outras figuras de destaque, como o empresário Peter Thiel e Steve Bannon, ex-assessor do ex-presidente Donald Trump. No início de setembro, deputados democratas também divulgaram uma mensagem atribuída a Trump a Epstein, contendo palavras e um desenho sugestivos, algo que o ex-presidente havia negado em várias ocasiões, mas que agora surge como nova evidência de sua relação antiga e complexa com o financista.

Mais recentes

Imagem - EUA revogam visto do presidente da Colômbia após ato pró-Palestina em Nova York

EUA revogam visto do presidente da Colômbia após ato pró-Palestina em Nova York
Imagem - Tiveram o azar de estar com 'gente errada', diz primo de jovens mortas durante live

Tiveram o azar de estar com 'gente errada', diz primo de jovens mortas durante live
Imagem - Sua senha é fraca? Veja as 5 mais usadas que hackers adoram explorar

Sua senha é fraca? Veja as 5 mais usadas que hackers adoram explorar

MAIS LIDAS

Imagem - Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho
01

Como um corte de cabelo levou Wesley Safadão a descobrir tumor no filho

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
02

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - 4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão
03

4 signos terão riqueza e boa sorte em outubro; veja a previsão

Imagem - Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda
04

Irmãs baianas desaparecidas são encontradas presas em outro estado; entenda