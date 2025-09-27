Novos documentos do caso Epstein citam Elon Musk e príncipe Andrew

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 27 de setembro de 2025 às 12:36
Democratas do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos EUA divulgaram recentemente novos documentos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, entre eles registros que mencionam o bilionário Elon Musk e o príncipe Andrew, irmão do rei Charles III.
Os arquivos, produzidos pelo espólio de Epstein, incluem mensagens telefônicas, registros de voos, manifestos de aeronaves, livros-razão financeiros e a agenda diária do financista, que morreu em sua cela em Nova York em 2019, um caso oficialmente concluído como suicídio.
Segundo os documentos, Musk teria sido convidado para visitar a ilha de Epstein em dezembro de 2014, enquanto um manifesto de voo datado de maio de 2000 indica que o príncipe Andrew estava entre os passageiros em um trajeto de Nova Jersey à Flórida. Uma anotação nos registros de 6 de dezembro de 2014 observa: "Lembrete: Elon Musk irá para a ilha em 6 de dezembro (isso ainda está acontecendo?)".
Segundo a BBC, o príncipe Andrew negou qualquer irregularidade. Musk, por sua vez, já havia dito que Epstein o havia convidado para a ilha, mas afirmou que ele recusou.
Além de Musk e do príncipe Andrew, os arquivos citam outras figuras de destaque, como o empresário Peter Thiel e Steve Bannon, ex-assessor do ex-presidente Donald Trump. No início de setembro, deputados democratas também divulgaram uma mensagem atribuída a Trump a Epstein, contendo palavras e um desenho sugestivos, algo que o ex-presidente havia negado em várias ocasiões, mas que agora surge como nova evidência de sua relação antiga e complexa com o financista.