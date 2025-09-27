LISTA

Novos documentos do caso Epstein citam Elon Musk e príncipe Andrew

Arquivos divulgados pelo Congresso dos EUA revelam ligações de figuras públicas com o criminoso sexual Jeffrey Epstein

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 12:36

Elon Musk Crédito: Shutterstock

Democratas do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental da Câmara dos EUA divulgaram recentemente novos documentos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, entre eles registros que mencionam o bilionário Elon Musk e o príncipe Andrew, irmão do rei Charles III.

Os arquivos, produzidos pelo espólio de Epstein, incluem mensagens telefônicas, registros de voos, manifestos de aeronaves, livros-razão financeiros e a agenda diária do financista, que morreu em sua cela em Nova York em 2019, um caso oficialmente concluído como suicídio.

Segundo os documentos, Musk teria sido convidado para visitar a ilha de Epstein em dezembro de 2014, enquanto um manifesto de voo datado de maio de 2000 indica que o príncipe Andrew estava entre os passageiros em um trajeto de Nova Jersey à Flórida. Uma anotação nos registros de 6 de dezembro de 2014 observa: "Lembrete: Elon Musk irá para a ilha em 6 de dezembro (isso ainda está acontecendo?)".

Segundo a BBC, o príncipe Andrew negou qualquer irregularidade. Musk, por sua vez, já havia dito que Epstein o havia convidado para a ilha, mas afirmou que ele recusou.