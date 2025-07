EUA

Trump foi avisado que seu nome aparecia em arquivos de Epstein, diz jornal

A não divulgação da "lista de Epstein" tem causado uma crise envolvendo presidente

Segundo a reportagem, a então procuradora-geral Pam Bondi e seu vice informaram a Trump, durante uma reunião na Casa Branca, sobre a presença de seu nome nos registros. “Eles disseram ao presidente na reunião que os arquivos continham o que as autoridades consideraram ser boatos não verificados sobre muitas pessoas, incluindo Trump, que haviam socializado com Epstein no passado”, diz o texto.>