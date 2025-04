AUSTRÁLIA

Morre aos 41 anos principal acusadora de Epstein e do príncipe Andrew

Virginia Giuffre afirmou ter sido aliciada ainda adolescente, com ajuda de Ghislaine Maxwel

Inicialmente, Giuffre entrou com a denúncia na Justiça usando o pseudônimo Jane Doe 102. Em 2015, ela trouxe sua história à tona em entrevista ao tabloide britânico The Mail on Sunday. No relato, citou o príncipe Andrew como um dos envolvidos nos abusos, além de Epstein e Maxwell. Em 2019, após o escândalo ganhar repercussão mundial, Andrew renunciou às funções da família real e, em 2022, fez um acordo judicial com Giuffre.>