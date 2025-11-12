'CASO ELOÁ'

Saiba como está hoje o pai de Eloá, ex-matador de aluguel e foragido da polícia que foi reconhecido na TV

Everaldo Pereira apareceu passando mal na TV na época em que jovem foi sequestrada

12 de novembro de 2025

Documentário sobre 'Caso Eloá' estreou na Netflix nesta quarta-feira (12) Crédito: Reprodução

A Netflix lançou o documentário “Caso Eloá: Refém ao Vivo”, que relata o caso de sequestro de Eloá Cristina, morta em 2008 após ser mantida em cárcere privado pelo ex-namorado, Lindemberg Alves. Um dos momentos que mais chama atenção sobre o sequestro que chocou o Brasil no documentário é o de pai da adolescente, Everaldo Pereira dos Santos, preso após a tragédia.

Quando Eloá foi sequestrada e teve o drama exibido em rede nacional, recebendo até críticas, Everaldo apareceu na TV recebendo atendimento médico em uma ambulância depois de passar mal.

O pai de Eloá era um ex-matador de aluguel foragido há anos, e um sinal próximo ao nariz fez com que as autoridades o reconhecessem na busca. Everaldo participou do grupo de extermínio Gangue Fardada, que atuou na década de 1990, em Alagoas.

Condenado há 33 anos de prisão pelo assassinato do delegado da Polícia Civil de Alagoas, Ricardo Lessa e do motorista dele, Antenor Carlota da Silva, o homem fugiu para São Paulo e adotou o nome de Aldo José da Silva. No entanto, ele só foi preso em dezembro de 2009, em Maceió.