Kanye West será preso se cantar música 'Heil Hitler' em show, diz MPSP

Prefeitura de São Paulo suspendeu show do rapper que estava marcado para o próximo dia 29 por discursos nazistas do artista

Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 21:05

Kanye West Crédito: Reprodução

A polêmica sobre o show de Kanye West em São Paulo ganhou novos desdobramentos. O Ministério Público de SP (MPSP) abriu um inquérito civil nesta quarta-feira (12) para proibir o rapper de cantar a música “Heil Hitler”, lançada em maio. Na canção, ele que já fez gestos e proferiu discursos nazistas glorifica Adolf Hitler.

De acordo com documento, o cantor será preso se promover, cantar ou divulgar ao público brasileiro, qualquer música que faça alusão ao nazismo ou apologia. O Policiamento de Choque também já teria sido notificado para prendê-lo em flagrante nestes casos. Além disso, uma Ação Civil Pública para condenação por danos morais poderá ser movida contra o artista.

“Não permitir que o cantor KANYE WEST — cujo nome artístico é ”YE” — no recinto do Autódromo de Interlagos ou qualquer outro lugar no território brasileiro promova, cante, divulgue ao público música intitulada “Heil Hitler” ou qualquer outra música que faça alusão ao nazismo, utilize camiseta com suástica, símbolo ampla e historicamente associado ao nazismo ou qualquer outro símbolo nazista, dirigido ao público, em mídias sociais, ou qualquer outro veículo de comunicação ou exposição ao público”, informa a decisão.

Show suspenso

A administração municipal de São Paulo anunciou a suspensão do espetáculo de Ye, anteriormente conhecido como Kanye West no início da semana. No mesmo sentido, nesta terça (11), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), declarou que Kanye West está proibido de se apresentar em qualquer espaço público da cidade. “Em equipamento público da prefeitura, ninguém que faça apologia ao nazismo vai tocar ou cantar nem uma palavra”, afirmou Nunes.

De acordo com o prefeito, sua gestão “não aceita” esse tipo de manifestação e adotará todas as medidas necessárias para impedir o uso de locais municipais por artistas que defendam discursos de ódio.