Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Kanye West será preso se cantar música 'Heil Hitler' em show, diz MPSP

Prefeitura de São Paulo suspendeu show do rapper que estava marcado para o próximo dia 29 por discursos nazistas do artista

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 21:05

Kanye West
Kanye West Crédito: Reprodução

A polêmica sobre o show de Kanye West em São Paulo ganhou novos desdobramentos. O Ministério Público de SP (MPSP) abriu um inquérito civil nesta quarta-feira (12)  para proibir o rapper de cantar a música “Heil Hitler”, lançada em maio. Na canção, ele que já fez gestos e proferiu discursos nazistas glorifica Adolf Hitler.

De acordo com documento, o cantor será preso se promover, cantar ou divulgar ao público brasileiro, qualquer música que faça alusão ao nazismo ou apologia. O Policiamento de Choque também já teria sido notificado para prendê-lo em flagrante nestes casos. Além disso, uma Ação Civil Pública para condenação por danos morais poderá ser movida contra o artista. 

Kanye West

O cantor Kanye West por divulgação
Bianca Censori e Kanye West por Reprodução / X
Lauren Pisciotta processou Kanye West por assédio e quebra de contrato após demissão sem pagamento de rescisórias por Reprodução
Kanye West está criticando a Adidas por vender tênis Yeezy "falsos" por Reprodução/X
Kanye West e Kim Kardashian por Reprodução
Kanye West e nova prótese dentária por Reprodução
1 de 6
O cantor Kanye West por divulgação

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Prefeitura de São Paulo cancela show de Kanye West em Interlagos após acusações de apologia ao nazismo

Kim Kardashian revela aneurisma cerebral e aponta divórcio com Kanye West como principal causa

Kanye West é acusado de abuso sexual, cárcere e tráfico humano por ex-assistente: 'Congelei de medo'

É oficial: Kanye West vem ao Brasil para show único; veja onde e quando

Kanye West acusa Kim Kardashian de descumprir acordo de guarda e abandonar filha

“Não permitir que o cantor KANYE WEST — cujo nome artístico é ”YE” — no recinto do Autódromo de Interlagos ou qualquer outro lugar no território brasileiro promova, cante, divulgue ao público música intitulada “Heil Hitler” ou qualquer outra música que faça alusão ao nazismo, utilize camiseta com suástica, símbolo ampla e historicamente associado ao nazismo ou qualquer outro símbolo nazista, dirigido ao público, em mídias sociais, ou qualquer outro veículo de comunicação ou exposição ao público”, informa a decisão.

Show suspenso

A administração municipal de São Paulo anunciou a suspensão do espetáculo de Ye, anteriormente conhecido como Kanye West no início da semana. No mesmo sentido, nesta terça (11), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), declarou que Kanye West está proibido de se apresentar em qualquer espaço público da cidade. “Em equipamento público da prefeitura, ninguém que faça apologia ao nazismo vai tocar ou cantar nem uma palavra”, afirmou Nunes.

De acordo com o prefeito, sua gestão “não aceita” esse tipo de manifestação e adotará todas as medidas necessárias para impedir o uso de locais municipais por artistas que defendam discursos de ódio.

O show que estava marcado para o dia 29 de novembro no Autódromo de Interlagos, então, segue vetado.

Leia mais

Imagem - Cristian Cravinhos sofre acidente em SP e vai parar no hospital

Cristian Cravinhos sofre acidente em SP e vai parar no hospital

Imagem - Xororó revela que levou tiro no início da carreira e conta história bizarra com chimpanzé

Xororó revela que levou tiro no início da carreira e conta história bizarra com chimpanzé

Imagem - Vini Jr. quebra silêncio após polêmica de personal trainer com Virginia

Vini Jr. quebra silêncio após polêmica de personal trainer com Virginia

Tags:

Show Polêmica Kanye West Adolf Hitler

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs

VÍDEO: Ivete Sangalo e Shawn Mendes são flagrados no Pelô e atendem fãs
Imagem - Cristian Cravinhos surge com rosto coberto de curativos após acidente; veja

Cristian Cravinhos surge com rosto coberto de curativos após acidente; veja

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles
01

3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles

Imagem - Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais
02

Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
03

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’
04

Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’