COLISÃO

Cristian Cravinhos sofre acidente em SP e vai parar no hospital

Homem responde em regime aberto pela morte dos pais de Suzane von Richthofen desde março

Elis Freire

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:45

Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução | Instagram

Cristian Cravinhos, homem condenado a 38 anos pelos assassinatos dos pais de Suzane von Richthofen a mando da criminosa, sofreu um acidente de trânsito nesta quarta-feira (12), no bairro de Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Ao g1, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que ele estava em uma moto que colidiu com um carro em um cruzamento.

Segundo o portal, Cristian foi socorrido e levado para a UPA Vila Mariana com ferimentos. Já o motorista do carro, um jovem de 22 anos, saiu ileso. Não sabe a gravidade do estado de saúde de Cristian, que responde em liberdade pelo crime que chocou o país desde março desse ano.

O local do acidente está a 1,6 km de distância da antiga mansão da família Richthofen, onde o casal foi brutalmente assassinado por Cristian e seu irmão, Daniel Cravinhos.

Relembre o crime

Em 31 de outubro de 2002, Manfred e Marísia von Richthofen foram mortos a golpes de barra de ferro enquanto dormiam em sua mansão em São Paulo. Dias depois, Daniel e Cristian confessaram o envolvimento no homicídio e afirmaram ter agido juntos.

Suzane von Richthofen, filha do casal e então namorada de Daniel, também foi condenada pelos assassinatos, que confessou terem sido arquitetados por ela. Namorados na época, Suzane e Daniel receberam 39 anos de prisão, enquanto Cristian foi condenado a 38 anos pelo crime.